Covid Vaccine for Kids: पीएम मोदी का एलान, 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से लगेगी कोरोना वैक्सीन

PM Modi Address: प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संदेश में कहा, कोरोना वॉरियर्स और बुजुर्गों को भी सावधानी के तौर पर लगाई जा सकेगी तीसरी डोज़.

प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नाम संदेश में कोविड-19 टीकाकरण के बारे में कई अहम एलान किए.

Prime Minister Narendra Modi Addresses Nation on Covid-19 Vaccination : भारत में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी. यह अहम एलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात देश के नाम अपने संदेश में किया. साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी सावधानी के तौर पर कोविड-19 वैक्सीन की तीसरी डोज़ (Precaution Dose) लगाई जा सकेगी. इस प्रिकॉशन डोज़ की शुरुआत 10 जनवरी से की जाएगी. बुजुर्गों को भी लगाई जा सकेगी तीसरी डोज़ कोरोना वॉरियर्स के अलावा 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के लोगों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भी कोरोना वैक्सीन की तीसरी ‘प्रिकॉशन डोज़’ उनके डॉक्टरों की सलाह के आधार पर लगाई जा सकेगी. दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज़ को आम तौर पर बूस्टर डोज़ (booster dose) कहा जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में इसे प्रिकॉशन डोज़ यानी सावधानी के तौर पर दी जाने वाली खुराक कहा है. प्रधानमंत्री मोदी ने इस फैसले का एलान ऐसे वक्त में किया है, जब भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron variant) की वजह से महामारी के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं. पीएम ने दी जश्न के दौरान सावधानी बरतने की हिदायत प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में लोगों से क्रिसमस और नए साल के जश्न के दौरान सावधानी बरतने और महामारी से बचने के सभी उपायों पर पूरी तरह से अमल करने की अपील भी की है. हालांकि इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने देश भर में कोरोना से निपटने के लिए तमाम जरूरी इंतज़ाम अच्छी तरह कर लिए हैं. उन्होंने यह भी बताया कि भारत में कोविड से बचाव के लिए नाक के जरिए दी जाने वाली वैक्सीन (nasal vaccine) और दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन (DNA based vaccine) का इस्तेमाल भी जल्द ही किया जाने लगेगा. देश में अब तक कोरोना वैक्सीन की 141 करोड़ डोज़ लगी प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक दुनिया भर का अनुभव यही बताता है कि वैक्सीन के साथ ही साथ निजी तौर पर महामारी से बचाव के तमाम उपायों पर अमल करना भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा हथियार है. उन्होंने कहा कि हमें मास्क लगाने, बार-बार हाथ धोने जैसी सावधानियों का पालन करने और बीमारी से बचाव के लिए पूरी तरह सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि भारत ने 16 जनवरी को कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया था और अब तक वैक्सीन की 141 करोड़ डोज़ लगाई जा चुकी हैं, जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि है. देश की 61 फीसदी से ज्यादा वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज़ लगाई जा चुकी है, जबकि 90 फीसदी बालिग लोगों को कम से कम एक डोज़ लग चुकी है.

