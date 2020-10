PM Modi Speech: यह समय लापरवाह होने का नहीं, लॉकडाउन खत्म हुआ है वायरस नहीं: PM मोदी

PM Modi Address to Nation Today: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक बार फिर राष्ट्र को संबोधित किया. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक हम सभी भारतीयों ने एक बहुत लंबा सफर तय किया है. समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में धीरे-धीरे तेजी आनी शुरू हो गई है. हम में से अधिकांश लोग, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, फिर से जीवन को गति देने के लिए, रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं. त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक लौट रही है. लेकिन हमें यह भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, कोविड नहीं गया है. इसलिए अभी भी पूरी एहतियात बरतना जरूरी है.

पीएम ने कहा कि पिछले 7-8 महीनों में हर भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, उसे बिगड़ने नहीं देना है बल्कि उसे और बेहतर करना है. भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 5000 लोगों को कोरोनावायरस हुआ, जबकि अमेरिका और ब्राजील में यह आंकड़ा 25000 का है.

मोदी ने कहा कि साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल रहा है. देश में कोरोना मरीजों के लिए 90 लाख से ज्यादा बेड हैं, 12000 क्वारंटीन सेंटर हैं, कोरोना टेस्टिंग के लिए 2000 लैब काम कर रही हैं. देश में टेस्ट की संख्या जल्द ही 10 करोड़ को पार कर जाएगी. अधिक टेस्ट संख्या हमारी बड़ी ताकत रही है.

इसके आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि सेवा परमो धर्म: के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर इतनी बड़ी आबादी की निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं. इन सभी प्रयासों के बीच, यह समय लापरवाह होने का नहीं है. यह समय ये मान लेने का नहीं है कि कोरोना चला गया, या फिर अब कोरोना से कोई खतरा नहीं है. यह समय लापरवाह होने का नहीं है. कई लोगों ने एहतियात में ढील दे दी है. अगर आप बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, एहतियात नहीं बरत रहे हैं तो आप खुद के साथ अपने परिवार को भी खतरे में डाल रहे हैं. उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, हमें कोरोना से लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं पड़ने देना है. बरसों बाद मानवता को बचाने के लिए युद्धस्तर पर काम हो रहा है.

मोदी ने कहा कि देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन की खोज में जी जान से जुटे हैं. भारत में कई वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिसमें से कुछ एडवांस्ड स्टेज में है. वैक्सीन प्रत्येक भारतीय तक जल्द से जल्द कैसे पहुंचाई जाए, इसके लिए सरकार की तैयारी है. तेजी से वैक्सीन हर किसी तक कैसे पहुंचाई जाए, इस पर काम हो रहा है.

उन्होंने संबोधन के आखिर में कहा कि त्योहारों का समय खुशियों व उल्लास का समय है. थोड़ी सी लापरवाही खुशियों को धूमिल कर सकती है. जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना और सतर्कता ये दोनो साथ-साथ चलेंगे तभी जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. इसलिए मास्क और दो गज की दूरी अभी भी बनाए रखना जरूरी है.

कोरोनावायरस महामारी की शुरुआत से अब तक यह प्रधानमंत्री का राष्ट्र के नाम 7वां संबोधन है. राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का एलान भी वीडियो संदेश के जरिए किया गया था. पीएम ने आखिरी बार 30 जून को देशवासियों के नाम ऐसा संदेश जारी किया था. उस संदेश में उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का एलान किया था. इस योजना के तहत 80 करोड़ देशवासियों को फ्री राशन उपलब्ध कराया जा रहा है. अब यह योजना नवंबर आखिर तक लागू रहेगी.

