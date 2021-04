PMSYM: मजदूरों-रिक्शावालों का केंद्र की पेंशन योजना से मोहभंग! FY2021 में श्रमयोगी मानधन स्कीम में नए एनरोलमेंट में आई बड़ी गिरावट

Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan: कोरोना के चलते लोगों की कम आय वर्ग के लोगों पर कितना असर पड़ा है, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार की वालंटरी योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PMSYM) के तहत पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में सिर्फ 1,30,120 बढ़े जबकि उसके पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में 15,91,964 नए एनरोलमेंट हुए थे. इस योजना के तहत घरेलू कामगारों, रिक्शा खींचने वालों और अन्य कम कमाने वाले लोगों के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3 हजार रुपये प्रति माह पेंशन उपलब्ध कराया जाता है. एक तरह से यह कम वेतन वाले कामगारों के लिए पेंशन योजना है.

श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत 31 मार्च 2021 तक 44,94,864 लोग इस योजना के हिस्सा थे और एक वित्त वर्ष पहले 2019-20 में इस योजना के तहत 43,64,744 पंजीकृत थे जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में 27,72,780 कामगारों ने पंजीयन कराया. इस प्रकार वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2020 में पंजीयन में 15,91,964 की बढ़ोतरी हुई जबकि वित्त वर्ष 2021 में महज 1,30,120 पंजीकृत बढ़े.

XLRI के प्रोफेसर केआर श्याम सुंदर का मानना है कि लोग इस योजना के तहत एनरोलमेंट और योजना के तहत नियमित तौर पर भुगतान को फायदेमंद नहीं मान रहे हैं, जिसकी वजह से एनरोलमेंट कम हुआ है. योजना के तहत कम फायदा और भविष्य की अनिश्चितता के अलावा इस योजना में निवेश के लिए कामगारों के पास कम आय के चलते एनरोलमेंट कम हुआ है. इसके अलावा बढ़ती बेरोजगारी के कारण भी इस योजना में इनरोलनमेंट कम हुआ है.

इसी प्रकार की एक और योजना है, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मान-धन योजना. यह योजना 22 जुलाई 2019 को शुरू की गई थी और इसमें सिर्फ 43751 एनरोलमेंट्स हुए हैं. इस वालंटरी व कांट्रिब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत छोटे कारोबारी, खुदरा कारोबारी, दुकानदार व स्वरोजगार कर रहे कामगार हिस्सा बन सकते हैं जिनकी उम्र 18-40 वर्ष की है और सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है.

