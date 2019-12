40 रु/किलो तक में बिक रहा आलू, बेमौसम बरसात ने बढ़ाया भाव

पहले प्याज के कीमतों ने लोगों को रुलाया और अब आलू की उच्च कीमतें परेशानी का सबब बन रही हैं. पिछले कम से कम 10 सालों में पहली बार आलू का मंडी भाव दिसंबर में बढ़ा है. इसके चलते किसानों को तो फसल की अच्छी कीमत मिली लेकिन आम नागरिकों की जेब पर बोझ बढ़ गया. इस वक्त देश के कुछ हिस्सों में आलू का खुदरा भाव 40 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है. अगर पिछले कुछ वर्षों पर गौर करें तो इसी अवधि के दौरान आलू का औसत भाव मौजूदा भाव का लगभग आधा रहा है.

आलू की बढ़ती कीमतों ने एक्सपर्ट को भी हैरानी में डाल दिया है. उन्हें इस तेजी के पीछे कोई ठोस कारण नहीं मिला है. उनके मुताबिक, 2018-19 में 5.3 करोड़ टन के रिकॉर्ड उत्पादन के चलते देश में सब्जियों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद होना चाहिए.

देश में 1-23 दिसंबर के बीच आलू का औसत भाव लगभग 1360 रु/क्विंटल था. एक साल पहले इसी वक्त यह भाव 749 रुपये था. बेमौसम हुई बरसात के चलते इस साल आलू की कीमतें अक्टूबर के 1010 रु/क्विंटल के औसत भाव से बढ़कर नवंबर में 1140 रु/क्विंटल पर जा पहुंचीं. अब राजधानी दिल्ली में आलू का खुदरा भाव 40 रुपये प्रति किलो है. वहीं कुछ महीने पहले तक यह 15-20 रुपये प्रति किलो था.

शिमला स्थित सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट (CPRI) के डायरेक्टर एसके चक्रबर्ती का कहना है कि ​कीमतों में बढ़ोत्तरी का रुख अस्थायी हो सकता है और असल तस्वीर तब सामने आएगी, जब जनवरी के आखिर से सर्दी की मुख्य फसल आनी शुरू होगी. सर्दी की फसल की कुल उत्पादन में लगभग 80 फीसदी हिस्सेदारी है. पूरे साल इस्तेमाल करने के लिए इसे कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है.

खुदरा बाजार में आलू की कीमतें बढ़ने के पीछे कई कारक हैं. ट्रेडर्स के मुताबिक, शुरुआती रबी फसल की आवक 20-25 दिन देरी से आई. इस फसल की बुवाई सितंबर आखिर में होती है और नवंबर आखिर से यह कटती है. कर्नाटक के कुछ इलाकों में सितंबर में हुई बारिश ने खेतों को खराब कर दिया, जिससे उत्पादन कम रहा. इसके अलावा अगले साल कम फसल होने की आशंका है क्योंकि पश्चिम बंगाल में कई किसान आलू के बजाय छोटी अवधि के धान की खेती पर शिफ्ट हो गए हैं. ​इससे राज्य में आलू उत्पादन का रकबा घट गया है.

चक्रबर्ती का कहना है कि अगर सर्दियों में पश्चिम बंगाल में आलू का रकबा कम है तो यह सामान्यतया 4 लाख हेक्टेयर के 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होगा. लेकिन बुवाई में देरी कम उत्पादन की वजह बन सकती है. उन्होंने आगे कहा कि किसान अभी भी आलू बो रहे हैं और 20 टन/हेक्टेयर की उपज के लिए इन्हें परिपक्व होने में कम से कम 60 दिन लगेंगे.

पश्चिम बंगाल भारत का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादन राज्य है. यहां औसत उपज लगभग 32 टन/हेक्टेयर है. सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है. एक्सपर्ट के मुताबिक, यहां भी इस सर्दी रकबे में लगभग 5 फीसदी गिरावट हो सकती है. वजह खरीफ फसल की देर से कटाई है.

Story By: प्रभुदत्त मिश्रा

