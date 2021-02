मोदी सरकार की इस योजना में पाएं मुफ्त LPG कनेक्शन, जानें कैसे करें आवेदन

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (प्रधानमंत्री उज्जवला योजना) LPG Cylinder Connection: मोदी सरकार की सबसे अहम योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री उज्जवला योजना है. इसका लक्ष्य सभी गरीब परिवारों को निशुल्क एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराना है. 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुफ्त रसोई गैस एलपीजी योजना (उज्ज्वला) के विस्तार का एलान किया था. वित्त मंत्री ने कहा था कि और एक करोड़ और लाभार्थियों को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा. आइए जानते हैं कि इस योजना के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं और इसके क्या फायदे हैं.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए घरेलू रसोई गेस यानी एलपीजी कनेक्शन मुहैया करती है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से यह योजना चलाई जा रही है.

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना को पीएम नरेंद्र मोदी ने 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया था. इस स्कीम के तहत, 5 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन बीपीएल परिवारों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं. स्कीम के तहत, बीपीएल परिवारों को एक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता मिलती है. 1600 रुपये प्रति कनेक्शन की कीमत में सिलेंडर, प्रेशर रेगुलेटर, बुकलेट, सेफ्टी हाउस आदि शामिल हैं और इसे सरकार उठाती है. ग्राहकों को चूल्हा खुद खरीदना होता है.

उनपर वित्तीय बोझ कम करने के लिए सरकार चूल्हे और पहले भरे हुए सिलेंडर की कीमत मासिक किस्तों में भरने की छूट देती है. कनेक्शन को परिवार की महिलाओं के नाम पर जारी किया जाता है. इससे खासकर ग्रामीण भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में मदद मिलती है.

Banks Strike: निजीकरण प्रस्ताव के विरोध में बैंक यूनियन्स, मार्च में दो दिन के हड़ताल की दी चेतावनी

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत, गैस कनेक्शन लेने के लिए बीपीएल परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है. इसके लिए नो योर कस्टमर यानी केवाईसी फॉर्म पास के एलपीजी केंद्र में जमा करना होगा. इसके लिए जन धन बैंक अकाउंट नंबर, घर के सभी सदस्यों का अकाउंट नंबर, आधार नंबर और डिटेल में घर के पते की जरूरत पड़ती है. स्कीम के तहत आवेदन करते समय यह भी जानकारी देनी पड़ती है कि लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर लेना है या उसे 5 किलो वाले छोटे गैस सिलिंडर की आवश्यकता है.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं. कनेक्शन को ऐप्लीकेशन की प्रोसेसिंग के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) द्वारा जारी किया जाता है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.