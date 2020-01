अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा कोलकाता बंदरगाह, PM मोदी ने किया एलान

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि केन्द्र सरकार पश्चिम बंगाल और यहां रहने वाले वंचित तबके के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. मोदी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार केन्द्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की इच्छुक नहीं है क्योंकि यह ‘सिंडीकेट’ को लाभ पहुंचाने वाला नहीं है. इस बीच प्रधानमंत्री ने कोलकाता बंदरगाह न्यास की स्थापना के 150 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में इस बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर करने की घोषणा की.

उन्होंने कहा कि जलमार्गों के विकास ने कोलकाता बंदरगाह न्यास और पूर्वी भारत के औद्योगिक केन्द्रों के बीच संपर्क में सुधार किया है. साथ ही भूटान, म्यामां और नेपाल जैसे हमारे पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को सुगम बनाया है. आगे कहा कि हमारे देश के तट विकास के प्रवेश द्वार हैं और हमारी सरकार ने संपर्क में सुधार करने के लिए सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की.

उन्होंने यह भी कहा कि बंगाल की जनता को केन्द्र की सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए. केन्द्र पश्चिम बंगाल, यहां के गरीबों, दलितों, वंचित और पिछड़े वर्ग के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है और जैसे ही पश्चिम बंगाल सरकार केन्द्र की आयुष्मान भारत योजना व प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को मंजूरी देगी, वैसे ही यहां की जनता को भी इन योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा.

