नेहरू-शास्त्री के बाद PM मोदी शामिल हुए AMU के इवेंट में, शताब्दी समारोह पर जारी किया डाक टिकट

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष डाक टिकट जारी किया. इस अवसर पर आयोजित इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख्य अतिथि के तौर पर सम्मिलित हुए. पिछले पचास वर्षों में यह पहली बार है जब एएमयू के इवेंट में भारतीय प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं. इससे पहले प्रधानमंत्री नेहरू और शास्त्री एएमयू के इवेंट में शामिल हो चुके हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर कहा कि कोरोना महामारी के समय में एमएमयू ने समाज की बहुत मदद की. कोरोना महामारी के दौर में यूनिवर्सिटी ने हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाया और आइसोलेशन वार्ड व प्लाज्मा बैंक बनवाया. इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने पीएम केयर फंड में बड़ी राशि का योगदान दिया.

पीएम मोदी ने कहा कि पिछले सौ वर्षों में AMU ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है. उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहाँ जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है.

पीएम मोदी ने कहा कि शिक्षा अपने साथ रोजगार और एंटरप्रेन्योरशिप लेकर आती है जिससे आर्थिक स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है. आर्थिक स्वतंत्रता के से महिलाओं का सशक्तिकरण होता है और वे हर स्तर पर फैसले लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. प्रधानमंत्री मोदी ने एएमयू को इस बात के लिए बधाई दी कि इस विश्वविद्यालय में वूमेन स्टूडेंट्स की संख्या में 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि 100 साल पहले एएमयू की फाउंडर-चांसलर बेगम सुल्तान ने मुस्लिम समुदाय को आधुनिक बनाने के लिए काम किया और आज ट्रिपल तलाक जैसी बुराइयों को खत्म कर इस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है.

22 दिसंबर को पीएम मोदी एएमयू के शताब्दी समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल हुए. यह पचास वर्षों बाद पहला अवसर रहा जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री एएमयू के समारोह में शामिल हुआ है. इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री के तौर पर 1964 में यहां एक समारोह मे शामिल हुए थे. शास्त्री से पहले पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू यहां चार बार आ चुके थे. पहली बार वे 1948 में तब आए थे, जब उन्हें ऑनेररी डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया था और उसके बाद वह एएमयू में 1955, 1960 और 1963 में गए थे.

