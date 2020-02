किसानों को बड़ा तोहफा; PM मोदी आज 10 हजार FPO की करेंगे शुरुआत, PM-किसान लाभार्थियों को बांटेंगे KCC

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) आज PM-किसान (PM-Kisan) योजना के एक साल पूरे होने के अवसर पर चित्रकूट से देशभर में 10 हजार किसान उत्पादक संगठनों (FPO) की शुरुआत करेंगे. इस बारे में PM मोदी ने ट्वीट किया है और केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने भी इस बारे में जानकारी दी थी. PM मोदी ने कहा ​है कि एफपीओ से किसानों को तकनीकी, वित्तीय सहयोग एवं बाजार पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी.

PM मोदी ने यह भी एलान किया है पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं. प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री 29 फरवरी को पीएम-किसान योजना के तहत सभी लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के वितरण का अभियान लॉन्च करेंगे.

During tomorrow’s programme in Chitrakoot, we will mark the first anniversary of PM-KISAN, which has transformed the lives of crores of farmers in the last one year.

We are working to ensure that PM-KISAN beneficiaries get benefits of Kisan Credit Cards we well.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 28, 2020