राम मंदिर भूमि पूजन: PM मोदी का अयोध्या जाना तय, आडवाणी बोले- सभी भारतीयों के लिए ऐतिहासिक दिन

Ram Mandir Bhoomi Pujan: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बुधवार को अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन में जा रहे हैं. इसकी पुष्टि प्रधानमंत्री कार्यालय ने की है. पीएमओ ने बयान में कहा कि भूमि पूजन कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी हनुमानगढ़ी में पूजा और दर्शन करेंगे. हनुमानगढ़ी से वह श्री राम जन्मभूमि पहुंचेंगे, जहां भगवान श्री राम लला विराजमान की पूजा और दर्शन में हिस्सा लेंगे.

पीएम मोदी परिजात का पेड़ भी लगाएंगे. इसके बाद वह भूमि पूजन करेंगे. बयान में यह भी कहा गया है कि पीएम मोदी इस मौके पर राम मंदिर भूमि पूजन की स्मरण पट्टिका का अनावरण भी करेंगे. साथ ही श्री राम जन्म भूमि मंदिर पर कोमेमोरेटिव पोस्टेज स्टांप भी जारी करेंगे.

राम मंदिर निर्माण की आधार​शिला रखे जाने से पहले मंगलवार रात को बीजेपी के दिग्गज नेता, पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा, ‘पीएम मोदी द्वारा राम मंदिर की आधारशिला रखा जाना न केवल मे​रे​ लिए बल्कि सभी भारतीयों के लिए ऐतिहासिक और भावुक दिन है. मेरा मानना है कि राम मंदिर भारत को मजबूत, समृद्ध, सामंजस्यपूर्ण देश के तौर पर दर्शाएगा, जहां सबके लिए न्याय है.’

आगे कहा कि मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं कि राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान भाग्य ने मुझे 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा के रूप में एक मुख्य भूमिका निभाने का मौका दिया. इस रथ यात्रा ने अनगिनत प्रतिभागियों की आकांक्षाओं, ऊर्जा और जुनून को प्रेरित करने में मदद की.

आडवाणी ने कहा कि कई बार महत्वपूर्ण सपनों के पूरा होने में लंबा वक्त लगता है लेकिन जब वे पूरे होते हैं तो इंतजार सार्थक​ हो जाता है. श्रीराम का भारतीय संस्कृति और सभ्यतागत विरासत में सम्मानित स्थान है. वह अनुग्रह, गरिमा और अलंकरण का प्रतीक हैं. मुझे विश्वास है कि राम मंदिर सभी भारतीयों को उनके मूल्यों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करेगा.

