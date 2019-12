5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य मुमकिन, इंफ्रा पर 100 लाख करोड़ का निवेश देगा ताकत: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की बात अचानक नहीं आई है. बीते 5 साल में देश ने खुद को इतना मजबूत किया है कि ऐसे लक्ष्य रखे भी जा सकते हैं और उन्हें प्राप्त भी किया जा सकता है. पीएम ने कहा कि आने वाले वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश, इसे ताकत देगा. उद्योग संगठन ASSOCHAM की एजीएम में पीएम ने क​हा कि हमने अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों को फॉर्मल करने की कोशिश की है. हम अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने और इसे आधुनिक बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल हो रहा हैं.

उद्योग संगठन ASSOCHAM ने 100 साल पूरे होने पर दिल्ली में आयोजित शताब्दी समारोह में पीएम ने कहा कि आजकल अर्थव्यवस्था को गति देने वाले सभी समूह 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा तो करते हैं. हमारे देश में सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के भरोसे आगे बढ़ना है तो लक्ष्य, दिशा और मंजिल को जनसामान्य से जोड़ना ही चाहिए और मेरा यही प्रयास है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने किसानों, मजदूरों, व्यापारियों और उद्योग जगत की जरूरतों को समझने का प्रयास किया और उनके सुझावों पर संवेदनशीलता के साथ कम किया. हम जीएसटी लाए. व्यापार जगत से जो भी फीडबैक मिला, हम जीएसटी में आवश्यक चीजें जोड़ते रहे. उसमें जरूरी परिवर्तन करते रहे. उन्होंने कहा कि आज देश में कॉरपोरेट टैक्स 100 साल के इतिहास में सबसे कम है.

पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत दुनिया के उन शीर्ष 10 देशों में शामिल है, जिसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में पिछले 3 वर्षों में लगातार सबसे अच्छा सुधार किया है. Ease of Doing Business रैंकिंग में बदलाव के लिए सरकार ने जमीनी स्तर पर काम किया.

उन्होंने कहा कि Companies Act में सैकड़ों ऐसे प्रावधान थे, जिसमें छोटी-छोटी गलतियों के लिए क्रिमिनल एक्शन की बात थी. हमारी सरकार ने इसमें से अनेक प्रावधानों को क्रिमिनल एक्शन से मुक्त कर दिया है.

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि लेबर रिफॉर्म्स को लेकर कई सालों से चल रही थी, लेकिन किसी सरकार ने कुछ नहीं किया. कुछ लोग ये भी मानते थे कि इस क्षेत्र में कुछ न करना ही लेबर वर्ग के हित में है. लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं मानती है. लेबर कानून में समय की मांग को देखते हुए हमारी सरकार ने बदलाव किए हैं.

पीएम मोदी ने कहा, ”मैं आज एसोचेम के इस मंच से देश की बैंकिंग से जुड़े लोगों को और कॉरपोरेट जगत के लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब पुरानी कमजोरियों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है. इसलिए खुलकर फैसले लें, खुलकर निवेश करें, खुलकर खर्च करें. इसी सकारात्मकता के आधार पर हम 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की तरफ बढ़ने वाले हैं. आने वाले वर्षों में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश, इसे ताकत देगा. देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा.”

उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की वजह से अब 13 बैंक मुनाफे में वापस आ चुके हैं. 6 बैंक PCA से भी बाहर निकल चुके हैं. सरकार ने बैंकों का एकीकरण भी तेज किया है. बैंक अब अपना देशव्यापी नेटवर्क बढ़ा रहे हैं और अपनी वैश्विक पहुंच बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं.

