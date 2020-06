‘मन की बात’: भारत अगर मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानता है- PM मोदी

PM Modi Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया. कार्यक्रम की शुरुआत में पीएम मोदी ने कहा कि 2020 के शुरुआती 6 माह बुरे रहने के चलते इस पूरे साल को बुरा नहीं मान लेना चाहिए. बाकी के 2020 के सकारात्मक रहने की उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए. पीएम मोदी ने कहा कि भारत का इ​तिहास हमेशा से चुनौ​तियों से जीतकर आगे बढ़ने का रहा है. कोरोना संकट से भी देश जीतेगा और आगे बढ़ेगा.

पीएम मोदी ने मन की बात में लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच हुए विवाद पर भी बात की. उन्होंने कहा कि कि भारत अगर मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर जवाब देना भी जानता है. लद्दाख में शहीद हुए सैनिकों को पूरा देश नमन कर रहा है. उन पर सभी देशवासियों को गर्व है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत अपनी संप्रभुता, स्वाभिमान और अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है.

पूर्वी लद्दाख में हुए भारत और चीन के विवाद के बाद वोकल फॉर लोकल ने जोर पकड़ा है. भारत में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है. पीएम मोदी ने कहा कि कोई भी मिशन जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता. अगर आप वोकल फॉर लोकल को सहयोग दे रहे हैं तो यह एक तरह से देश सेवा ही है. इससे देश को मजबूती मिलती है. देश जितना मजबूत होगा, शांति स्थापित करने में उतनी ही मदद मिलेगी.

कोरोना संकट काल में देश लॉकडाउन से बाहर निकलकर अनलॉक के समय में हैं. इस दौरान दो बातों पर फोकस करना है- कोरोना से बचना और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना. अनलॉक के दौरान महामारी से बचने के लिए अधिक सतर्कता बरतना आवश्यक है. इसलिए लापरवाही न बरतें. अपना भी ध्यान रखें और दूसरों को भी.

देश के एक बड़े हिस्से में मानसून पहुंच चुका है. मौस​म विज्ञानी इस बार अच्छी बारिश को लेकर आशान्वित हैं. बारिश अच्छी होगी तो किसानों की फसल अच्छी होगी और वातावरण भी अच्छा होगा. इस बीच वर्षा के पानी के संरक्षण की कोशिश भी होनी चाहिए. मानसून के मौसम में कई बीमारियां भी आती हैं. इनसे बचें.

मई 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी रोडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों से संवाद करते हैं. हर महीने के आखिरी रविवार को पीएम मोदी की ‘मन की बात’ हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं में प्रसारित होती है. पिछली मन की बात में पीएम मोदी ने योग और आयुर्वेद पर चर्चा करते हुए कहा था कि कई लोग आयुर्वेद की तरफ लौट रहे हैं. कम्युनिटी, इम्युनिटी और यूनिटी के लिए योग बेहतर साबित हो सकता है.

