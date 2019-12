PM मोदी ने रखी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की नींव, 50 एकड़ में फैला होगा विश्वविद्यालय

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी. इस विश्वविद्यालय के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 एकड़ भूमि दी है. इस मौके पर लखनऊ से सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे. इसके साथ उन्होंने दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का भी अनावरण किया. भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर पहुंचे मोदी ने लोकभवन परिसर में स्थित उनकी करीब 25 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की.

वाजपेयी पांच बार साल 1991, 1995, 1998, 1999 और 2004 में लखनऊ से सांसद चुने गये थे. मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनीर्विसटी का जिक्र करते हुए कहा कि यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई को समग्रता और सम्पूर्णता देगा. साथ ही पाठ्यक्रम से लेकर परीक्षा तक इसमें एकसूत्रता, एकरूपता और स्वाभाविक एकात्म भाव होगा. यह विश्वविद्यालय मेडिकल, डेंटल, पैरामेडिकल, र्निसंग और चिकित्सा से जुड़ी हर डिग्री को आगे बढ़ायेगा. इससे यूपी में मेडिकल की पढ़ाई की गुणवत्ता में और सुधार होगा.

मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार की कार्ययोजना के चार पहलू हैं. पहला प्रिवेंटिव हेल्थकेयर, दूसरा अफोर्डेबल हेल्थकेयर, तीसरा सप्लाई साइड इंटरवेंशन और चौथा मिशन मोड इंटरवेंशन. यानी स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को मिशन मोड पर चलाना. बीमारियों पर होने वाले खर्च को बचाने का सबसे आसान तरीका है कि बीमार होने से ही बचा जाए. आम लोग स्वास्थ्य के प्रति जितने जागरूक होंगे, उनकी रोगरोधक क्षमता उतनी ही बढ़ेगी.

PM मोदी ने शुरू की अटल भूजल योजना, लेह-मनाली सुरंग कहलाएगी ‘अटल टनल’

उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत के साथ-साथ योग भी एक तरह से मुफ्त हेल्थकेयर है. उज्ज्वला योजना, फिट इंडिया मूवमेंट भी प्रिवेंटिव हेल्थेकयर है. हर कोई दवाओं के साइड इफेक्ट से बचना चाहता है. इसमें आयुर्वेद बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है. प्रिवेंटिव हेल्थकेयर के लिये हम जितना बल देंगे, उतना ही स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये हमारी चिंताएं कम होती जाएंगी. जीवनशैली के कारण जो बीमारियां आती हैं उन्हें दूर करने में भी यह कारगर हो रही है.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.