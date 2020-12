साल 2020 का आखिरी मन की बात 27 दिसंबर को, पीएम मोदी ने पूछा- अगले साल क्या चाहते हैं आप?

Mann Ki Baat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोना महामारी से प्रभावित रहे इस साल के बारे में उनका नजरिया मांगा है. इसके अलावा उन्होंने कहा है कि वे अगले साल के लिए अपनी इच्छाओं के बारे में भी बताएं. इसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है. ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि इस गुजरते साल को आप किस तरह देखते हैं और अगले साल 2021 के लिए आपकी योजनाएं क्या हैं. ट्वीट में उन्होंने 27 दिसंबर को प्रसारित होने वाले ‘मन की बात’ के लिए विचार आमंत्रित किए हैं. इसे लेकर अपना संदेश MyGov और नमो ऐप पर अपना संदेश लिख सकते हैं. इसके अलावा 1800-11-7800 पर अपना वॉयस मैसेज भेज सकते हैं.

How would you sum up the year gone by? What do you look forward to the most in 2021? Share this, and more in the final #MannKiBaat of 2020 on 27th December. Write on MyGov, NaMo App or record your message on 1800-11-7800. https://t.co/5b0W9ikuHn

