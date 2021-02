PM मोदी ने चेन्नई में मेट्रो रेल फेज-1 एक्सटेंशन का किया उद्घाटन, पुलवामा हमले के शहीदों को दी श्रद्धांजलि

PM Modi in Chennai: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने रविवार को चेन्नई मेट्रो रेल फेज-1 एक्सटेंशन का उद्घाटन किया. इसे 3770 करोड़ रुपये की कीमत से पूरा किया गया है. यह 9.05 किलोमीटर लंबा एक्सटेंशन उत्तरी चेन्नई को एयरपोर्ट और सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जोड़ेगा. मोदी ने चेन्नई बीच और Attipattu के बीच चौथी रेलवे लाइन का भी उद्घाटन किया है. 22.1 किलोमीटर का यह सेक्शन 293.40 कीमत का है, जो चैन्नई और Thiruvallur जिलों को पार करता है.

इसके साथ प्रधानमंत्री ने चेन्नई में आईआईटी मद्रास के डिस्कवरी कैंपस की आधारशिला रखी है. कैंपस को चेन्नई के करीब Thaiyur पर बनाया गया है. इसके पहले चरण में 1000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत है. यह 2 लाख स्क्वॉयर मीटर से ज्यादा के क्षेत्र में फैला है.

Chennai: PM Modi lays the foundation stone for the Discovery Campus of IIT Madras. The Campus will be built at Thaiyur near Chennai at an estimated cost of Rs 1000 crores in the first phase, over an area of 2 lakh sqm pic.twitter.com/dURRyTL8TU

पीएम मोदी ने भारतीय सेना के प्रमुख जनरल एम एम नरवणे को DRDO द्वारा विकसित अर्जुन मेन बैटल टैंक (MK-1A) आधिकारिक तौर पर सौंपा. DRDO के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने पीएम मोदी को MK-1A का मॉडल पेश किया, जो उन्होंने सेना प्रमुख को सौंपा.

उन्होंने इस मौके पर कहा कि चेन्नई ऊर्जा और उत्साह से भरा है. यह ज्ञान और क्रिएटिविटी का शहर है. यहां से हमने मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की शुरूआत की है. ये प्रोजेक्ट इनोवेशन और देश में विकास के प्रतीक हैं. मोदी ने कहा कि कोई भारत इस दिन को भूला नहीं सकता है. दो साल पहले, पुलवामा हमला हुआ था. हम सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, जिनको हमने उस हमले में खोया था. हमें अपने सुरक्षा बलों पर गर्व है. उनका साहस पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा.

मोदी ने कहा कि तमिलनाडु भारत का बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है. अब वे तमिलनाडु को भारत के टैंक मैन्युफैक्चरिंग हब बनते हुए देख रहे हैं.

