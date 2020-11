ग्लोबल इन्वेस्टर राउंडटेबल में PM मोदी: भारत को ग्लोबल ग्रोथ में फिर से जान फूंकने का इंजन बनाएंगे

PM Modi at VGIR 2020: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंडटेबल (VGIR) को संबोधित किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल ग्लोबल इन्वेस्टर राउंड टेबल में कहा कि इस साल भारत ने बहादुरी से वैश्विक महामारी का मुकाबला किया, दुनिया ने भारत के राष्ट्रीय चरित्र को देखा. उन्होंने कहा कि इससे भारतीयों के उन विशेषताओं का पता चला जिनके लिए वे जाने जाते हैं- जिम्मेदारी का अहसास, करुणा की भावना, राष्ट्रीय एकता और इनोवेशन. मोदी ने कहा कि आज निवेशक उन कंपनियों की ओर बढ़ रहे हैं जिनके पास उच्च पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन स्कोर हैं. भारत में पहले से ही ऐसे सिस्टम और कंपनियां हैं जिनकी इसमें उच्च रैंक है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर आपको विश्वसनीयता के साथ रिटर्न चाहिए, तो भारत सही जगह है. अगर आपको लोकतंत्र के साथ मांग चाहिए, तो भारत सही जगह है. अगर निरंतरता के साथ स्थिरता चाहिए, तो भारत स्थान है. अगर विकास ग्रीन अपरोच के साथ चाहिए, तो जगह भारत है. उन्होंने कहा कि कृषि में हमारे हालिया सुधारों ने भारत के किसानों के साथ साझेदारी करने की नई रोमांचक संभावनाओं को खोला है. टेक्नोलॉजी और मॉडर्न प्रोसेसिंग समाधान के साथ भारत जल्द एक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हब बनकर उभरेगा.

मोदी ने कहा कि मजबूत और उत्साहपूर्ण भारत वैश्विक आर्थिक माहौल की स्थिरता में योगदान कर सकता है. हम भारत को ग्लोबल ग्रोथ में फिर से जान फूंकने का इंजन बनाने के लिए जो चाहिए होगा, वे करेंगे.

VGIR को भारत सरकार के वित्त मंत्रालय और नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने आयोजित किया है. इसमें बड़े वैश्विक इंस्टीट्यूशनल निवेशक, भारतीय बिजनेस लीडर और भारत सरकार से सबसे बड़े फैसला लेने वाले और फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स के बीच बातचीत होगी. केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, आरबीआई गवर्नर और दूसरे लोग भी इस अवसर पर मौजूद रहेंगे.

इस राउंडटेबल में दुनिया के सबसे पेंशन और सॉवरेन वेल्थ फंड में से बीस भाग लेंगे जिनका अंडर मैनेजमेंट कुल एसेट्स लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर है. ये ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स अमेरिका, यूरोप, कनाडा, कोरिया, जापान, मिडल ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर का प्रतिनिधत्व कर रहे हैं. इवेंट में इन फंड के मुख्य फैसला लेने वाले यानी सीईओ और सीआईओ शामिल होंगे. इनमें से कुछ निवेशक भारत सरकार से पहली बार बाचतीत करेंगे. वैश्विक निवेशकों के अलावा राउंडटेबल में कुछ शीर्ष भारतीय बिजनेस लीडर भी भाग लेंगे.

VGIR 2020 में भारत के आर्थिक और इन्वेस्टमेंट आउटलुक, ढांचागत सुधार और सरकार का पांच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के रास्ते के विजन की चर्चा पर फोकस रहेगा. इवेंट में बड़े वैश्विक निवेशक और भारतीय बिजनेस लीडर को वरिष्ठ पॉलिसी निर्माताओं के साथ बातचीत करने का अवसर मिलेगा कि वे कैसे वे भारत में अंतरराष्ट्रीय निवेश के विकास को तेज कर सकते हैं. भारत में इस वित्त वर्ष में विदेशी निवेश किसी वित्तीय वर्ष के पहले पांच महीनों में अब तक का सबसे ज्यादा है.

VGIR 2020 से सभी हितधारकों को अब तक बने मजबूत समझौतों को मजबूत करने और अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के साथ संवाद करने का बढ़ावा मिलेगा जो अपने भारतीय निवेश को बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं.

