मन की बात: PM मोदी ने जल संरक्षण का दिया संदेश, आत्मनिर्भर भारत को बताया राष्ट्रीय भावना

PM Modi Mann ki Baat updates in hindi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) इस साल का अपना दूसरा मन की बात का कार्यक्रम कर रहे हैं. यह रेडियो कार्यक्रम का 74वां एडिशन है. मोदी ने कहा कि माघ के इस महीने के दौरान हरिद्वार कुंभ का आयोजन कर रहा है. 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि हमें जल संरक्षण की ओर अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए. कुछ दिनों में जल शक्ति मंत्रालय एक कैपेंन Catch the Rain लॉन्च करेगा. इसका नारा है- ‘Catch the Rain, where it falls, when it falls’.

पीएम मोदी ने कहा कि आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है. यह वैज्ञानिक डॉ. सीवी रमन द्वारा रमन इफेेक्ट की खोज के लिए समर्पित है. उन्होंने कहा कि हमारे युवाओं को भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में बहुत पढ़ना चाहिए और भारतीय विज्ञान के इतिहास को समझना चाहिए.

मोदी ने कहा कि देश भर में बहुत लोग आत्मनिर्भर भारत में योगदान दे रहे हैं. जैसे बिटाहा से प्रमोदजी, जो दिल्ली में एक एलईडी बल्ब फैक्ट्री में काम कर रहे थे, उन्होंने बल्ब उत्पादन की प्रक्रिया को समझा और एक अपने जन्म की जगह पर एक छोटी एलईडी बल्ब की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की. मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत केवल एक सरकारी नीति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय भावना है.

मोदी ने कहा कि हाल की गणना के मुताबिक, काजीरंगा नेशनल पार्क में पक्षियों के कुल 112 नस्ल हैं. इसका कारण जल संरक्षण और कम मानवीय दखल है.

Online Rummy Banned: केरल ने ऑनलाइन रमी पर लगाया बैन, हाईकोर्ट ने विराट कोहली और एक्ट्रेस तमन्ना को भेजा था नोटिस

पीएम मोदी ने मन की बात के दौरान कहा कि आडिशा के Arakhuda से Silu नायक, जिन्हें लोकप्रिय तौर पर नायक सर के नाम से जाना जाता है, वह एक मिशन पर हैं. वे युवाओं को मुफ्त में हर चीज की ट्रेनिंग देते हैं, जो सुरक्षा बलों को ज्वॉइन करना चाहते हैं. उन्होंने बहुत से लोगों का देश की सेवा के लिए मार्गदर्शन किया है.

मोदी ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि कई बार, एक साधारण सवाल आपको हिला देता है. उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले किसी व्यक्ति ने उनसे पूछा कि उन्हें क्या कभी ऐसे लगता है कि उन्होंने कोई चीज नहीं सीखी. उन्होंने खुद को बताया कि वे दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल को सीखने के लिए पर्याप्त जोर नहीं दे सके.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.