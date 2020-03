PM नरेंद्र मोदी आज रात 8 बजे देश को करेंगे संबोधित, कोरोना से जुड़ी अहम जानकारी करेंगे साझा

PM Narendra Modi address the nation: iदेश में कोरोनावायरस कोविड-19 (Covid-19) के बढ़ते बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर आज रात 8 बजे देश को संबोधित करेंगे. उन्होंने ट्वीट कर यह जानकारी साझा की है. देश में कोरोना के मामले 490 के पार जा चुके हैं और अभी तक 9 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है. अभी तक इस संक्रमण से 37 मरीज रिकवर हो चुके हैं. इससे पहले 19 मार्च को पीएम मोदी ने राष्ट्र को संबोधित किया था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बताया कि वे आज रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे. उन्होंने बताया कि वे कोरोना से जुड़ी अहम जानकारी साझा करेंगे. पीएम मोदी ने ट्वीट किया, ”वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें देशवासियों के साथ साझा करूंगा. आज, 24 मार्च रात 8 बजे देश को संबोधित करूंगा.”

Will address the nation at 8 PM today, 24th March 2020, on vital aspects relating to the menace of COVID-19.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले 19 मार्च को देश को संबोधित करते हुए कहा था कि ‘जनता कर्फ्यू’ का आह्वान किया था. पीएम ने देशवासियों से 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी को जनता कर्फ्यू का पालन करने की अपील की थी. उन्होंने राज्य सरकारों से भी आग्रह किया कि वे जनता कर्फ्यू का पालन करवाना सुनिश्चित कराएं.

Coronavirus in India Latest Updates in Hindi

इसके अलावा, पीएम मोदी ने इस महामारी का अर्थव्यवस्था पर भी व्यापक प्रभाव का जिक्र किया था. उन्होंने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में कोविड-19 इकोनॉमिक टास्क फोर्स के गठन के फैसले की जानकारी दी थी.

