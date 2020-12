पीएम मोदी ने Assocham के फाउंडेशन वीक को किया संबोधित, कहा- चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए पूरी क्षमता से काम करें भारतीय उद्योग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्योग मंडल एसोचैम (एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया) फाउंडेशन वीक को संबोधित किया. पीएम मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि छह महीने पहले लाए गए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा है. इस अवसर पर पीएम मोदी ने मैनुफैक्चरिंग सेक्टर से सेकर लेबर को लेकर जो भी रिफॉर्म किए, उनका जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में भारत निवेश के लिए सबसे बेहतर स्थान के रूप में उभरा है. कोरोना महामारी के दौर में रिकॉर्ड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) और फॉरेन पोर्टफोलियो इंवेस्टमेंट (एफपीआई) इस बात का प्रमाण है कि भारत पर दुनिया को भरोसा है. उन्होंने कहा कि दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ रहा है और भारतीय उद्योगों को अब आत्मनिर्भर भारत के लिए पूरी क्षमता से काम करना है.

इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने सभी इंडस्ट्री से भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिए सभी जरूरी प्रयास करने को कहा है. रतन टाटा को सम्मानित करते हुए उन्होंने कहा कि टाटा ग्रुप ने भारत के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. प्रधानमंत्री ने रतन टाटा को ‘एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी’ अवार्ड से सम्मानित किया. उन्होंने यह सम्मान टाटा ग्रुप के बिहाफ पर प्राप्त किया.

पीएम मोदी ने एसोचैम के फाउंडेशन वीक के दौरान संबोधन में कृषि कानूनों का जिक्र करते हुए कहा कि फॉर्म लॉज से कई किसान फायदा पाने लगे हैं. बता दें कि पंजाब और हरियाणा के सैकड़ों किसानों ने दिल्ली को जोड़ने वाले कई हाइवेज को बंद कर रखा है. आज उनके प्रतिरोध का 24वां दिन है. उनका डर है कि नए कृषि कानूनों से न्यूनतम

समर्थन मूल्य (एमएसपी) खत्म हो जाएगी. हालांकि सरकार का कहना है कि एमएसपी को समाप्त नहीं किया जाएगा. नए कृषि कानूनों से किसानों को अपनी फसल को मुंहमांगी कीमत पर बेचने की मंजूरी देती है.

पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत का भरोसा भारतीय अर्थव्यवस्था पर बढ़ा है. कोरोना महामारी के दौर में जब पूरी दुनिया निवेश के लिए जूझ रही थी, उस समय भारत में रिकॉर्ड अमाउंट में एफडीआई आया. उन्होंने कहा कि दुनिया भर के निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए घरेलू निवेश को बढ़ाना है.

पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया अगले औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ रही है. ऐसे में राष्ट्र निर्माण के लक्ष्यों को पाने के लिए हमें योजनाएं तैयार कर उस के मुताबिक कार्य करना होगा. उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए उद्योगों को विशेषज्ञता हासिल करनी होगी.

The world has confidence in the Indian economy. During the coronavirus pandemic when the world is distraught over channelling investments, we have received a record amount of FDI. We have to increase our domestic investments in order to sustain this confidence: PM Narendra Modi https://t.co/vo1KuTnxci

