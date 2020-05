PM मोदी आज मुख्यमंत्रियों से करेंगे बैठक, अर्थव्यवस्था और लॉकडाउन पर होगी चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सोमवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 3 बजे बैठक करेंगे. इसमें अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने, लॉकडाउन में छूट बढ़ाने और लॉकडाउन (Lockdown) को कैसे खत्म किया जाए समेत कई मुद्दों पर चर्चा होने के आसार हैं. देश में कोरोना के हॉटस्पॉट बने महाराष्ट्र और गुजरात को लेकर बैठक में अहम बातचीत की संभावना है. प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह पांचवी बैठक है.

इससे पहले रविवार को कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा ने राज्य के मुख्य सचिवों से बैठक की थी. इसमें राज्यों के सचिवों ने कैबिनेट सेक्रेटरी को बताया कि कोरोना से निपटने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी धीरे-धीरे शुरू करना जरूरी है. हालांकि, केंद्र सरकार इस मसले पर एहतियात भरा कदम उठाएगी.

कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने राज्यों के सचिवों को बताया कि अभी तक 350 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से लगभग 3.5 लाख लोगों को उनके गृह राज्य पहुंचाया जा चुका है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किसी भी कीमत पर डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ के आने-जाने पर पाबंदी ना हो और कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाए.

कोरोना वायरस महामारी के चलते देशभर लागू लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था बुरी तरह बेपटरी हो गई है. इसके चलते केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकारों को भी रेवेन्यू का जबरदस्त नुकसान हुआ है. वहीं, लाखों लोगों की रोजी रोटी चली गई है. संगठित क्षेत्र में काम करने वालों हजारों लोगों की नौकरियां चली गई हैं. जबकि लाखों लोगों के बेरोजगार होने का खतरा मंडरा रहा है. हालांकि, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3 में कुछ सशर्त ढील दी है, जिससे कि फैक्ट्रियों और कारखानों को धीरे-धीरे शुरू किया जा सके.

