PM Modi ने ट्विटर पर साझा किया कृषि-कानूनों पर बुकलेट्स, यहां से कर सकते हैं डाउनलोड

कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच आज PM Modi ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक ई-बुकलेट साझा किया है. इस ई-बुकलेट में समझाया गया है कि किस तरह से नए कृषि कानूनों से किसानों को फायदा पहुंचने वाला है. उन्होंने सभी लोगों को इसे पढ़ने और अधिक से अधिक संख्या में साझा करने की अपील की है.

केंद्र सरकार ने कृषि कानून ने से होने वाले फायदों के बारे में ई-बुकलेट दो भाषाओं हिंदी व अंग्रेजी में तैयार किया है. इसमें उन किसानों की सक्सेस स्टोरीज भी हैं, जिन्हें इन कानूनों से फायदा पहुंचा है.

इस बुकलेट में ग्राफिक्स के साथ कंटेंट दिए गए हैं. इस बुकलेट में यह बताया गया है कि एग्रो-रिफॉर्म्स से किसानों के लिए फायदेमंद है. इसे नमो ऐप वालंटियर माड्यूल के योर वॉइस एंड डाउनलोड्स सेक्शन में पाया जा सकता है. इसकी फाइल साइज 8..47 एमबी है. पीएम मोदी ने ट्वीट के साथ बुकलेट्स के कुछ पेज भी साझा किए हैं जो हिंदी संस्करण से हैं.

There is a lot of content, including graphics and booklets that elaborate on how the recent Agro-reforms help our farmers. It can be found on the NaMo App Volunteer Module’s Your Voice and Downloads sections. Read and share widely. https://t.co/TYuxNNJfIf pic.twitter.com/BHfE4F410k

