International Yoga Day 2022: संपूर्ण मानवता के लिए है योग, सिखाता है जीने का तरीका- पीएम मोदी, कुछ बड़ी बातें

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में योग किया. उन्होंने कहा कि योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है.

देश सहित पूरी दुनिया में आज यानी 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. (File)

PM Modi on International Yoga Day: देश सहित पूरी दुनिया में आज यानी 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. इस अवसर पर पीएम मोदी ने कर्नाटक के मैसूर पैलेस ग्राउंड में योग किया. उन्होंने कहा कि योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है. योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है. यह जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि जीने का तरीका है. इसलिए, इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है Yoga for humanity. पीएम मोदी ने मैसेर पैलेस ग्राउंड में सामूहिक योग में हिस्सा लिया. जानते हैं योग दिवस से जुड़ी और इस पर पीएम मोदी के संबोधन की कुछ बड़ी बातें. योग को जानना और जीना है जरूरी पीएम मोदी ने कहा कि हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है. हमें योग को जानना भी है, जीना भी है, हमें योग को पाना भी है और इसे अपनाना भी है. योग आज हमारे लिए केवल पार्ट ऑफ लाइफ नहीं, बल्कि अब वे ऑफ लाइफ बन रहा है. उन्होंने कहा कि जब हम योग को जीने लगेंगे, तब योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख, और शांति का जश्न मनाने का माध्यम बन जाएगा. योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है।



योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है।



इसलिए, इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है- Yoga for humanity: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) June 21, 2022 पूरी दुनिया के लिए त्योहार बन गया योग पीएम मोदी ने कहा कि योग के जरिए जहां एक दूसरे से लोग जुड़ सकते हैं, वहीं एक देश से दूसरे देश को जोड़ना भी आसान हुआ है. आज घर घर में योग किया जा रहा है. दुनिया के तमाम देशों ने इसकी महत्ता को समझा है. इस वजह से योग पूरी दुनिया के लिए एक तरह से त्योहार बन गया है. ऐसे में योग बहुत सारी समस्याओं का भी समाधान बन सकता है. योग हमें अपने भीतर की हर चीज के प्रति जागरूक बनाता है. जागरूकता की भावना का निर्माण करता है. #InternationalDayofYoga | PM Modi leads mass Yoga event at the Mysore Palace Ground in Karnataka pic.twitter.com/gyGTu8BPuB — ANI (@ANI) June 21, 2022 टेंशन कम करने का बेहतर तरीका पीएम मोदी ने कहा कि हम कितने तनावपूर्ण माहौल में क्यों न हों, कुछ मिनट का ध्यान हमें शांत कर देता है. हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देता है. योग हमारे लिए शांति लाता है. योग समाज में शांति लाता है. योग हमारे राष्ट्रों और विश्व में शांति लाता है और योग हमारे ब्रह्मांड में शांति लाता है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत में हम इस बार योग दिवस ऐसे समय पर मना रहे हैं, जब देश आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है. योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी किया योग यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में योग किया. इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थीं. Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath and Governor Anandiben Patel perform Yoga in Lucknow, on #InternationalDayofYoga pic.twitter.com/bdr5hRnOtW — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) June 21, 2022

