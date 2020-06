भारत-चीन सीमा तनाव: PM मोदी ने सर्वदलीय बैठक में कहा- न कोई हमारी सीमा में घुसा, हमारी पोस्ट भी दूसरे के कब्जे में नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भारत-चीन बॉर्डर पर स्थिति को लेकर चर्चा हुई. इसमें बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस संवेदनशील मुद्दे पर अपने विचार रखे. इस वर्चुअल बैठक की शुरुआत सभी लोगों के इस हफ्ते की शुरुआत में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक टकराव में मारे गए 20 भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने से हुई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर सैनिकों के सम्मान में शांति के साथ खड़े नजर आए.

बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, एनसीपी नेता शरद पवार, टीआरएस नेता के चंद्रशेखर राव, जेडीयू नेता नीतीश कुमार, डीएमके के एम के स्टालिन, वायएसआर कांग्रेस के वायएस जगन मोहन रेड्डी और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे उनमें शामिल हैं, जिन्होंने बैठक में भाग लिया.

पीएमओ के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक में कहा कि इस विषय पर आप सभी दलों ने जो विचार रखे हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं. हम सभी देश की सीमाओं की रक्षा में दिन-रात लगे हमारे वीर जवानों के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं. इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदो के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं की पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है.

पीएम मोदी ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में जो हुआ, इसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा. उन्होंने कहा कि न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है और न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है.

पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख में हमारे 20 जांबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखाकर गए. उनका ये शौर्य, ये बलिदान हमेशा हर भारतीय के मन में अमिट रहेगा. उन्होंने दलों के नेताओं से कहा कि निश्चित तौर पर, चीन द्वारा LAC पर जो किया गया है, उससे पूरा देश आहत है, आक्रोशित है. ये भावना इस चर्चा के दौरान भी आप सबके माध्यम से बार-बार दिखाई दी है.

मोदी ने कहा कि मैं आपको भी आश्वस्त कर रहा हूं कि हमारी सेना देश की रक्षा के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है. Deployment हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल-थल-नभ में हमारी सेनाओं को देश की रक्षा के लिए जो करना है, वो कर रही है.आज हमारे पास ये क्षमता है कि कोई भी हमारी एक इंच जमीन की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देख सकता. आज भारत की सेनाएं, अलग-अलग सेक्टर्स में एक साथ आगे बढ़ने करने में भी सक्षम है.

पीएम ने कहा कि ऐसे में हमने जहां एक तरफ सेना को अपने स्तर पर उचित कदम उठाने की छूट दी है, वहीं दूसरी तरफ डिप्लोमैटिक माध्यमों से भी चीन को अपनी बात दो टूक स्पष्ट कर दी है. भारत शांति और मित्रता चाहता है, लेकिन अपनी संप्रभुता की रक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है. और आप सबने भी इसी भावना को प्रकट किया है.

मोदी ने कहा कि बीते सालों में देश ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए बॉर्डर एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट को प्राथमिकता दी है. हमारी सेनाओं की दूसरी जरूरतों जैसे फाइटर प्लेन, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बहुत बल दिया है. नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर LAC में अब हमारी पेट्रोलिंग की Capacity भी बढ़ गई है. पेट्रोलिंग बढ़ने की वजह से अब सतर्कता बढ़ी है और LAC पर हो रही गतिविधियों के बारे में भी समय पर पता चल रहा है. जिन क्षेत्रों पर पहले बहुत नजर नहीं रहती थी, अब वहां भी हमारे जवान, अच्छी तरह से monitor कर पा रहे हैं, respond भी कर पा रहे हैं. अब तक जिनको कोई पूछता नहीं था, कोई रोकता-टोकता नहीं था, अब हमारे जवान डगर-डगर पर उन्हें रोकते हैं, उन्हें टोकते हैं.

