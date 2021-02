कृषि कानूनों के बावजूद MSP, मंडी सिस्टम बरकरार; किसानों में फैलाई जा रही अफवाह: लोकसभा में PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बुधवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर अपना जवाब दिया. तीनों कृषि बिलों पर कई दिनों तक गतिरोध के बाद सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा सोमवार शाम को दोबारा शुरू हुई. पीएम मोदी ने कहा कि इस सदन में 15 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है. रात 12 बजे तक हुई है. उन्होंने चर्चा में भाग लेने वाले सभी सदस्यों का आभार किया. मोदी ने महिला सदस्यों का विशेष तौर पर धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि महिला सदस्यों ने चर्चा को समृद्ध किया.

प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति जी का भाषण भारत की संकल्प शक्ति को दिखाता है. उनके शब्दों ने भारत के लोगों में आत्मविश्वास की भावना को बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि भारत आजादी के 75 सालों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है. यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात और आगे बढ़ने का अवसर है. वे समाज के किसी भी कोने या स्तर से आते हैं, लेकिन हमें एक नया संकल्प लेना चाहिए कि हम भारत को आजादी के 100 साल पर कहां लेकर जाना चाहते हैं.

पीएम मोदी ने कहा कि कोविड के बाद की दुनिया बहुत अलग दिख रही है. ऐसे समय में, ग्लोबल ट्रेंड से अलग-थलग रहना गलत होगा. हमें एक मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरना होगा. इसलिए, भारत एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की ओर काम कर रहा है. हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, जैसे हम फार्मा इंडस्ट्री में बन गए हैं.

मोदी ने कहा कि आज हम भारत के हर कोने में वोकल फॉर लोकल सुन सकते हैं. लोग लोकल की ओर देख रहे हैं. आत्मसम्मान की भावना आत्मनिर्भर के लिए बहुत काम कर रही है. मोदी ने बोला कि मनीष तिवारी ने कहा कि भगवान की कृपा से हम कोरोना से सुरक्षित रहे. यह भगवान की कृपा है कि सारी दुनिया हिली लेकिन हम सुरक्षित रहे. ये इसलिए क्योंकि डॉक्टर और नर्स भगवान के तौर पर आए क्योंकि वे 15 दिनों के लिए अपने घरों को नहीं लौट सके.

नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि जनधन-आधार-मोबाइल ट्रिनिटी ने लोगों की जिंदगियों में सकारात्मक बदलाव लाया है. इसने गरीबों और पिछड़ों की मदद की है. दुर्भाग्य से लोग आधार के खिलाफ कोर्ट चले गए थे.

मोदी ने कहा कि संसद से कृषि से संबंधित कानूनों के पास होने के बाद कोई मंडी बंद नहीं हुई है. इसी तरह, MSP बना हुआ है. MSP पर खरीद बनी रहेगी. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार और हम सभी उन किसानों का सम्मान करते हैं जो कृषि बिलों पर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं. यही कारण है कि सरकार के शीर्ष मंत्री लगतार उनसे बात कर रहे हैं. किसानों के लिए बड़ा सम्मान है.

पीएम मोदी ने कहा कि तीन कृषि कानूनों को सरकार द्वारा लाया गया, ये कृषि सुधार महत्वपूर्ण और जरूरी हैं. सदन में कांग्रेस सांसदों ने कानूनों पर चर्चा की. यह बेहतर होता कि अगर वे कानूनों के कंटेंट और मंशा पर चर्चा करते.

