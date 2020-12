किसान प्रदर्शन पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा- किसानों को गुमराह करने के लिए दिल्ली के आसपास चल रहा षडयंत्र

Modi Kutch Gujarat Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए मंगलवार को कच्छ के दौरे पर हैं. पीएम मोदी ने कच्छ में देश के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी पार्क की आधारशिला रखी. इस दौरान उन्होंने किसान प्रदर्शन पर बोलते हुए कहा कि कृषि सुधारों पर किसानों को डराया जा रहा है. मोदी ने कहा कि दिल्ली के आसपास किसानों को उलझाने की एक साजिश चल रही है. उन्हें डराया जा रहा है कि है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन दूसरे लोगों द्वारा ले ली जाएगी. मोदी ने कहा कि मुझे बताइए, अगर डेयरी का आपसे दूध लेने के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, तो क्या वह पशु भी ले जाता है क्या.

पीएम मोदी ने कहा कि कृषि सुधार पूरी तरह वहीं हैं, जिनका किसान संगठन और विपक्षी पार्टियां भी सालों से मांग कर रही थीं. भारत सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और हम किसानों को भरोसा दिलाते रहेंगे और उनकी चिंताओं का समाधान करते रहेंगे.

उन्होंने कहा कि जो लोग आज विपक्ष में बैठे हैं और किसानों को गुमराह कर रहे हैं, वे अपनी सरकार के दौरान इन कृषि सुधारों के पक्ष में थे. वे अपनी सरकार के दौरान फैसला नहीं ले सके. आज जब देश ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है, तो ये लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ में एक डीसेलिनेशन प्लांट, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क और पूर्ण रूप से स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण और पैकिंग संयंत्र की आधारशिला रखी. इस कार्यक्रम में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी मौजूद रहे. हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क इस तरह का देश का सबसे बड़ा पार्क होगा. मोदी कच्छ के सफेद रण भी जाएंगे और बाद में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे.

पीएम मोदी ने कहा कि आज कच्छ ने न्यू एज टेक्नोलॉजी और न्यू एज इकोनॉमी, दोनों ही दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है. चाहे वो खावड़ा का नवीकरणीय ऊर्जा पार्क हो, मांडवी का डिसलाइनेशन प्लांट और अंजार में सरहद डेहरी ऑटोमैटिक प्लांट का शिलान्यास, तीनों ही कच्छ की विकास यात्रा में नए आयाम लिखेंगे.

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज कच्छ देश के सबसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में से एक है. यहां की कनेक्टिविटी दिनों दिन बेहतर होती जा रही है. मोदी ने बताया कि खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क में सौर और पवन ऊर्जा से करीब 30,000 मोगावाट उत्पन्न करने की क्षमता होगी. इस पार्क में करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा. उन्होंने कहा कि इससे रेगिस्तान की कितनी बड़ी भूमि का सदुपयोग होगा, सीमा के साथ पवन चक्कियां लगने से सीमा सुरक्षित भी और अधिक बेहतर होगी.

