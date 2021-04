मन की बात: PM मोदी ने कहा- कोरोना की दूसरी लहर ने देश को हिलाया, वैक्सीन पर अफवाहों के झांसे में न आएं लोग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपना 76वां मन की बात कार्यक्रम किया. उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकारों के साथ कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निकलने के लिए खड़ा है, जो तूफान की तरह आई है. उन्होंने कहा कि वे ऐसे समय पर बात कर रहे हैं, जब कोविड-19 हमारे धैर्य और दर्द सहने की क्षमता की परीक्षा ले रहा है. हमारे बहुत से अपने हमें असमय छोड़कर चले गए. पहली लहर से सफलतापूर्वक निपटने के बाद, राष्ट्र का मनोबल ऊंचा था. उसे आत्मविश्वास था, लेकिन इस तूफान ने देश को हिला दिया है.

उन्होंने कहा कि वे सभी लोगों से अपील करते हैं कि कोविड-19 पर जानकारी केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही लें. वे देख रहे हैं कि बहुत से डॉक्टरों ने सोशल मीडिया पर कोविड-19 को लेकर जानकारी साझा की है और सलाह भी दे रहे हैं. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सरकार वर्तमान कोविड-19 की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकारों की कोशिशों को आगे ले जाने के लिए समर्पित है.

पीएम मोदी ने कहा कि कोविड की लहर से निपटने के लिए उन्होंने कई क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स जैसे फार्मा इंडस्ट्री, ऑक्सीजन उत्पादन आदि के एक्सपर्ट्स से बैठकें की हैं. उन्होंने कहा कि देश का कॉरपेरेट सेक्टर भी अपने कर्मचारियों को टीका लगवाकर टीकाकरण अभियान में भाग ले सकता है. भारत सरकार का मुफ्त टीकाकरण अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा. वे राज्यों से प्रार्थना करते हैं कि वह सुनिश्चित करें कि इस मुफ्त टीकाकरण अभियान के फायदे जितने संभव हों, उतने ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें.

Covaxin Price: भारत बायोटेक की वैक्‍सीन के दाम तय; राज्यों को 600 रु तो निजी अस्पतालों को 1200 रु में एक डोज

उन्होंने कहा कि वे लोगों से वैक्सीन के बारे में किसी अफवाह का शिकार नहीं होने की अपील करते हैं. मोदी ने कहा, आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों को मुफ्त वैक्सीन भेजी हैं. 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग इससे फायदा ले सकते हैं. 1 मई से, 18 साल से ज्यादा के सभी लोगों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगी.

