मन की बात: PM मोदी ने जनता कर्फ्यू को बताया अनुशासन का असाधारण उदाहरण, लोगों से टीकाकरण अभियान की ओर प्रतिबद्ध होने को कहा

Mann ki Baat Highlights: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपना 75वां मन की बात कार्यक्रम किया. उन्होंने कहा कि इन 75 एपिसोड्स के दौरान, हमने असंख्य विषयों पर चर्चा की. इनमें नदियों से लेकर हिमालय की चोटियों, रेगिस्तान से प्राकृतिक आपदाओं तक, मानवता की सेवा की कहानियां, दूरदराज के इलाकों से इनोवेशन की कहानियों से लेकर तकनीकी अविष्कार पर बात की. पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल मर्च में हमने जनता कर्फ्यू शब्द सुना था. यह पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गया क्योंकि यह अनुशासन का असाधारण उदाहरण था.

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आज दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम जारी है. यूपी के जौनपुर में, एक 109 साल की महिला ने टीका लगवाया. इसी तरह दिल्ली में एक 107 साल के आदमी ने वैक्सीन लगवाई. उन्होंने कहा कि हमें लोगों को दवाई भी, कड़ाई भी के मंत्र की ओर प्रतिबद्ध करना होगा.

मोदी ने कहा कि देशभर में अमृत महोत्सव से संबंधित कार्यक्रम जारी हैं. चाहे वह स्वतंत्रता सेनानी की संघर्ष गाथा हो, किसी जगह का इतिहास या देश से कोई सांस्कृतिक इतिहास हो, आप इसे अमृत महोत्सव के दौरान आगे ला सकते हैं और देश के लोगों के साथ जुड़ने का जरिया बन सकते हैं. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के संघर्ष में, हमारे सेनानी असंख्य मुश्किलों से गुजरे क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए बलिदान को कर्तव्य समझा. उनके त्याग और बलिदान की अमर गाथा हमे कर्तव्य के मार्ग की ओर प्रेरित करती रहेगी.

मोदी ने मन की बात के दौरान कहा कि हाल ही में, मिताली राज पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनीं, जिन्होंने दस हजार रन बनाए हैं. उनकी उपलब्धि पर बहुत बधाई. इस बीत, पीवी सिंधु ने BWF स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में सिल्वर मेडल जीता था. मार्च के महीने में, हम जब महिला दिवस मना रहे हैं, बहुत सी महिला खिलाड़ियों ने अपने नाम रिकॉर्ड और मेडल किए हैं. भारत ने दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप शूटिंग के दौरान शीर्ष स्थान हासिल किया. भारत ने गोल्ड मेडल में भी टॉप किया.

