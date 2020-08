PM मोदी ने लांच किया 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड, 8.5 करोड़ किसानों के खाते में आए 2-2 हजार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एक लाख करोड़ रुपये की फाइनेंसिंग फैसिलिटी लांच की है. सरकार ने जुलाई में कृषि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए रियायती ऋण का विस्तार करने के लिए 1 लाख करोड़ के फंड के साथ कृषि-इंफ्रा फंड बनाने को मंजूरी दी थी. वहीं पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्तान निधि के तहत करीब 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 2000 रुपये-2000 रुपये की छठीं किस्त जारी की. इसके तहत किसानों को कुल 17,000 करोड़ रुपये का फंड जारी किया गया. यह किस्त किसानों के खातों में तुरंत प्रभाव से ट्रांसफर की गई है.

पीएम मोदी ने कहा कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से गांवों-गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे. इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि 8.5 करोड़ किसान परिवारों के खाते में, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 17,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करते हुए भी मुझे बहुत संतोष हो रहा है. उन्होंने कहा कि बीते 1.5 साल में योजना के माध्यम से 75 हजार करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं.

एग्री-इंफ्रा फंड कोरोना वायरस संकट के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार द्वारा जारी 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का एक हिस्सा है. एग्री-इंफ्रा फंड की अवधि साल 2029 तक यानी 10 साल तक के लिए है. इसका लक्ष्य ब्याज सबवेंशन और वित्तीय सहायता के जरिए पोस्ट-हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक खेती के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम-से-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना है. इस कदम का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाना और अधिक रोजगार पैदा करना है.

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में एक लाख करोड़ रुपये बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटीज, फार्मर ग्रुप्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एग्री-उद्यमियों, स्टार्टअप्स और एग्री-टेक से जुड़े लोगों को लोन के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे. लोन 4 साल में वितरित किये जाएंगे. मौजूदा वित्त वर्ष में 10,000 करोड़ और अगले 3 वित्त वर्षों के दौरान प्रत्येक में 30,000 करोड़ रुपये का लोन वितरित होगा.

पीएम ने कहा कि आज हलषष्टी है, भगवान बलराम की जयंति है. सभी देशवासियों को, विशेषतौर पर किसान साथियों को हलछठ की, दाऊ जन्मोत्सव की, बहुत-बहुत शुभकामनाएं. इस अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है. प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में यूरिया के बहुत ज्यादा प्रयोग पर चिंता प्रकट की. किसान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि यूरिया के अधिक इस्तेमाल से धरती को नुकसान हो रहा है और किसानों को इसके बारे में सोचना चाहिए.

