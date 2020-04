लॉकडाउन 3 मई के बाद भी जारी रहेगा, मिल सकती है कुछ छूट- PM की मीटिंग से मिले संकेत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सोमवार को देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संकट और लॉकडाउन के मसले पर बातचीत की. मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद इस बात के संकेत मिले हैं कि देश में लॉकडाउन 3 मई के बाद भी बढ़ सकता है. हालांकि, इसमें जोन के आधार पर छूट दी जा सकती है. मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा और पुड्डुचेरी के सीएम ने यह संकेत दिए हैं. पीएम मोदी की यह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 22 मार्च से चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत है. बता दें, कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के चलते देश में बीते 25 मार्च से लॉकडाउन है.

टीवी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखने आवश्यकता जताई गई है. वहीं, रेड और आरेंज जोन खोलने के पक्ष में नहीं है. जबकि जो इलाके ग्रीन जोन में हैं, वहां दुकानें खोलने की व्यवस्था बनेगी. चरणबद्ध तरीके से ग्रीन जोन में दुकानें खोलने की व्यवस्था बनेगी. पीएम मोदी ने बैठक में कहा कि लॉकडाउन का देश को लाभ मिला है. उन्होंने लॉकडाउन पर राज्यों को संयम की सलाह भी दी. करीब 3 घंटे तक चले इस बैठक में पीएम को मुख्यमंत्रियों ने कई सुझाव दिए.

मीटिंग के बाद मेघालय के सीएम संगमा ने ट्वीट किया, ”पीएम मोदीजी और गृह मंत्री शाहजी की तरफ वीडिको कॉन्फ्रेंस की गई. इसमें हमने मेघालय में ग्रीन जोन या नॉन कोविड जिलों में गतिविधियों की छूट के साथ 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रखने की बात कही है.” बैठक में कई मुख्यमंत्री 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है.

पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी ने कहा कि अधिकांश मुख्यमंत्रियों का कहना था कि जिस तरह के मामले बढ़ रहे हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए और प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्रियों के निरीक्षण के आधार पर निर्णय करने चाहिए. बीजेपी शासित राज्यों के अधिकांश मुख्यमंत्रियों का कहना था कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहिए और आर्थिक गतिविधियों को धीरे धीरे शुरू करन चाहिए. नारायणस्वामी ने कहा कि पीएम और सीएम की मीटिंग की अहम बात यह रही कि लॉकडाउन जारी रखना चाहिए लेकिन इसमें कुछ छूट देनी चाहिए.

पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणस्वामी ने कहा कि पीएम मोदी ने खासकर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कोविड19 के मसले पर टेस्टिंग और हैंडलिंग को लेकर काफी प्रयास किए. आर्थिक पैकेज के मसमले पर पीएम ने कोई विशेष जवाब नहीं दिया. बता दें, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के सीएम राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले के कारण पहले ही लॉकडाउन बढ़ाने की बात कह चुके हैं. वहीं, तेलंगाना ने 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान कर रखा है.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन और PMO व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी मौजूद थे. जिन मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया उनमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, केरल से पी विजयन, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे, तमिलनाडफ के ईके पलानीस्वामी, मेघालय से कॉनराड संगमा, उत्तराखंड से त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहे.

