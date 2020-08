अंडमान निकोबार में अब मिलेगी हाईस्पीड इंटरनेट सुविधा, PM ने कहा- पोर्ट लेड डेवलपमेंट से ब्लू इकोनॉमी को मिलेगा बूस्ट

Chennai-Andaman and Nicobar Islands submarine optical fibre cable project: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के ​जरिए चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) का उद्घाटन किया. इस सुविधा के शुरू होने से हब इस द्वीप समूह में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की दिक्कत समाप्त हो जाएगी. यहां लोगों को हाईस्पीड इंटरनेट सेवा मिलेगी साथ ही बाहरी दुनिया से डिजिटल संपर्क में कोई परेशानी नहीं जाएगी. समंदर के भीतर करीब 2300 किलोमीटर तक ऑप्टिकल केबल बिछाने का यह काम समय से पहले पूरा हो गया है. तकरीबन डेढ़ साल पहले पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया था.

पीएम मोदी ने इस प्रोजेक्ट उद्घाटन कर कहा कि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान और पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप तक, अंडमान निकोबार के एक बड़े हिस्से में ये सेवा आज से शुरू हो चुकी है. अंडमान-निकोबार को बाकी देश और दुनिया से जोड़ने वाला ये ऑप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट, ईज ऑफ लिविंग के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है. आज अंडमान को जो सुविधा मिली है, उसका बहुत बड़ा लाभ वहां जाने वाले टूरिस्टों को भी मिलेगा.

पीएम ने नेता जी सुभाषचंद्र बोस को नमन करते हुए बताया, ”करीब डेढ़ वर्ष पहले मुझे Submarine Optical Fibre Cable Connectivity परियोजना के शुभारंभ का अवसर मिला था. मुझे खुशी है कि अब इसका काम पूरा हुआ है और आज इसके लोकार्पण का भी सौभाग्य मुझे मिला है. समंदर के भीतर करीब 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाने का ये काम समय से पहले पूरा करना, अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है.”

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में अंडमान निकोबार, पोर्ट लेड डेवलपमेंट के हब के रूप में विकसित होने वाला है. अंडमान निकोबार दुनिया के कई पोर्टस से बहुत कॉम्पिटिटिव डिस्टेंस पर स्थित है. अंडमान और निकोबार के 12 आइलैंड्स में हाई इंपैक्ट प्रोजेक्टस का विस्तार किया जा रहा है. मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान तो आज हो चुका है. इसके अलावा रोड, एयर और वॉटर के जरिए फिजिकल कनेक्टिविटी को भी सशक्त किया जा रहा है.

पीएम ने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई हो, टूरिज्म से कमाई हो, बैंकिंग हो, शॉपिंग हो या Tele-medicine दवाई हो, अब अंडमान निकोबार के हजारों परिवारों को भी ये ऑनलाइन मिल पाएंगी. आज अंडमान को जो सुविधा मिली है, उसका बहुत बड़ा लाभ वहां जाने वाले टूरिस्टों को भी मिलेगा. बेहतर नेट कनेक्टिविटी आज किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन की सबसे पहली प्राथमिकता हो गई है.

पीएम ने कहा कि Act-East policy के तहत पूर्वी एशियाई देशों और समंदर से जुड़े दूसरे देशों के साथ भारत के मजबूत होते रिश्तों में अंडमान निकोबार की भूमिका बहुत अधिक है और ये निरंतर बढ़ने वाली है. इसे देखते हुए 3 साल पहले Island Development Agency का गठन किया गया था. इसके चलते जो प्रोजेक्ट बरसों-बरस पूरे नहीं होते थे, वो अब तेजी से पूरे हो रहे हैं.

