PM Modi in Varanasi: पीएम मोदी ने वाराणसी को दी 1780 करोड़ की सौगात, कहा- 2025 तक टीबी मुक्त होगा भारत, मरीजों की संख्या में गिरावट

PM Modi Varanasi Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) 24 मार्च यानी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में है. पीएम नरेंद्र मोदी को वाराणसी एयरपोर्ट पर लेने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे. पीएम एयरपोर्ट से निकलने के बाद रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने ‘वन वर्ल्ड टीबी समिट’ को संबोधित किया. हर हर महादेव के उद्घोष के साथ प्रधानमंत्री ने इस समिट को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच और अप्रोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया, वो वाकई अभूतपूर्व है. भारत के ये प्रयास पूरे विश्व को इसलिए भी जानने चाहिए क्योंकि ये टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक नया मॉडल है. इस दौरान पीएम ने बटन दबाकर भारत में टीबी को खत्म करने के लिए प्रमुख पहलों की शुरुआत की. उन्होंने राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र और उच्च रोकथाम प्रयोगशाला का शिलान्यास किया. ‘वन वर्ल्ड टीबी समिट’ में पीएम ने क्या कहा? समिट को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे लिए ये बहुत खुशी के बात है कि ‘वन वर्ल्ड टीबी समिट’ काशी में हो रही है. सौभाग्य से मैं काशी का सांसद भी हूं. काशी नगरी शाश्वत धरा है जो हजारों वर्षों से मानवता के प्रयासों और परिश्रम की साक्षी रही है. काशी इस बात की गवाही देती है कि चुनौती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, जब सबका प्रयास होता है, तो नया रास्ता भी निकलता है. मुझे विश्वास है, TB जैसी बीमारी के खिलाफ हमारे वैश्विक संकल्प को काशी एक नई ऊर्जा देगी. पीएम मोदी ने आगे कहा कि बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ लड़ाई में अनेक मोर्चो पर एक साथ काम किया है. जैसे, जनभागीदारी, पोषण के लिए विशेष अभियान, इलाज के लिए नई रणनीति, तकनीकी का भरपूर इस्तेमाल और अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया और योग जैसे अभियान. पीएम ने कहा कि कोई भी TB मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया. TB के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए, हमने उन्हें आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है. TB की मुफ्त जांच के लिए हमने देशभर में लैब्स की संख्या बढ़ाई है. राहुल गांधी को मानहानि केस में 2 साल की सज़ा के बाद मिली बेल, लेकिन संसद सदस्यता पर खतरा बरकरार पीएम के संबोधन की पांच बड़ी बातें TB के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जो बहुत बड़ा काम किया है, वो है- People’s Participation, जनभागीदारी. हमने ‘TB मुक्त भारत’ के अभियान से जुड़ने के लिए देश के लोगों से ‘नि-क्षय मित्र’ बनने का आह्वान किया था. नि-क्षय मित्र पहल ने टीबी की चुनौती से लड़ने में बहुत मदद की है. चुनौती टीबी रोगियों के पोषण, टीबी रोगियों के पोषण की रही है. इसे ध्यान में रखते हुए हमने 2018 में टीबी मरीजों के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की घोषणा की थी. इस अभियान के बाद करीब-करीब 10 लाख TB मरीजों को देश के सामान्य नागरिकों ने Adopt किया है, गोद लिया है.

भारत अब वर्ष 2025 तक TB खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है. TB खत्म करने का ग्लोबल टार्गेट वर्ष 2030 है लेकिन भारत वर्ष 2025 तक TB खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है.

आज भारत में TB के मरीजों की संख्या कम हो रही है. कर्नाटक और जम्मू-कश्मीर को TB मुक्त अवार्ड से सम्मानित किया गया है. मैं इस सफलता को प्राप्त करने वाले लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं.

आज का ‘नया भारत’ अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जाना जाता है. भारत ने open defecation का संकल्प लिया और उसे प्राप्त करके दिखाया. भारत ने सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी का लक्ष्य भी समय से पूरा करके दिखा दिया.

एक देश के तौर पर भारत की विचारधारा का प्रतिबिंब ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ यानी- ‘Whole world is one family’ की भावना में झलकता है. ये प्राचीन विचार आज आधुनिक विश्व को integrated vision दे रहा है, integrated solutions दे रहा है. इसलिए ही प्रेसिडेंट के तौर पर भारत ने G-20 समिट की भी थीम रखी है- ‘One world, one family, one future’! ये थीम एक परिवार के रूप में पूरे विश्व के साझा भविष्य का संकल्प है. #Surpnakha: राहुल गांधी की सजा के बाद क्यों ट्रेंड में आया सूर्पनखा, क्या है पूरा मामला पीएम मोदी वाराणसी को देंगे 1780 करोड़ का तोहफा पीएम मोदी इस बार वाराणसी को 1780 करोड़ का तोहफा देंगे. पीएम मोदी संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में 1,780 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे. वह वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक यात्री रोपवे की आधारशिला भी रखेंगे. पार्टी के तरफ जारी बयान में कहा गया है कि परियोजना की अनुमानित लागत करीब 645 करोड़ रुपये आएगी. रोपवे प्रणाली 3.75 किलोमीटर लंबी होगी जिसमें पांच स्टेशन होंगे. विज्ञप्ति के अनुसार इससे पर्यटकों, तीर्थयात्रियों एवं स्थानीय लोगों के लिए आवाजाही आसान होगी.

