PM Modi ने 75 हजार लोगों को सौंपी उनके सपनों के घर की चाबी, लखनऊ में अयोध्या के डेवलपमेंट प्लान का लिया जायजा

PM Modi in Lucknow: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 5 अक्टूबर को देश की आजादी के अमृत महोत्सव पर लखनऊ में कांफ्रेंस-कम-एक्सपो का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) आवास योजना के तहत 75 हजार लोगों को उनके सपनों के घरों की चाबी सौंपी. यह आयोजन तीन दिनों तक यानी 7 अक्टूबर तक चलेगा. इस आयोजन का उद्घाटन कर उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से पीएमएवाई-यू आवास योजना के लाभार्थियों को चाभी सौंपा और उनसे बातचीत भी किया.

लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ एक्सपो में लगाए गए तीन एग्जिबिशन के दर्शन किए. उन्होंने अयोध्या डेवलपमेंट मास्टर प्लान की भी जानकारी ली.

प्रधानमंत्री मोदी ने जानकारी दी कि देश में पीएम आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं, उनमें 80 फीसदी से ज्यादा घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है या फिर वो संयुक्त तौर पर मालकिन हैं. प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 2014 में उनकी सरकार बनने के बाद से इस योजना के तहत शहरों में 1.13 करोड़ घरों के निर्माण की मंजूरी दी गई है और इसमें से 50 लाख से ज्यादा घर बनाकर गरीबों को सौंपा भी जा चुका है.

पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने शहरी मिडिल क्लास की परेशानियों और चुनौतियों को भी दूर करने के लिए गंभीर प्रयास किया है और रेरा (Real Estate Regulatory Authority) कानून इस दिशा में बड़ा कदम रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर को अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद की है. एलईडी स्ट्रीट लाइट के जरिए उन्होंने सालाना करीब 1 हज़ार करोड़ रुपए की बचत की बात कही जिसका इस्तेमाल विकास के दूसरे कार्यों में उपयोग में किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि एलईडी ने शहर में रहने वाले लोगों का बिजली बिल भी बहुत कम किया है.

