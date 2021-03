PM Modi Vaccination : पीएम मोदी ने AIIMS में लगवाया कोरोना का टीका, वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू

PM Modi Covid-19 Vaccination: कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दूसरे चरण में कोरोना वेक्सीन की पहली डोज लगवाई है. पीएम मोदी ने राजधानी दिल्ली के AIIMS में कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लगवाई. वैक्सीन लगवाने के साथ ही पीएम मोदी ने सभी लोगों से भारत को कोविड-19 मुक्त करने में योगदान देने की अपील भी किया है. पीएम ने एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी है.

मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मैंने दिल्ली के AIIMS में Covid-19 की पहला डोज ले ली है. कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने में हमारे डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने जितनी तेजी से काम किया, वह सराहनीय है. मैं उन सभी लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करता हूं, जो वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं. आइए हमसब मिलकर भारत को कोविड-19 मुक्त बना दें.

सिस्टर पी निवेदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल्ली के एम्स में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन वैक्सीन की डोज दी है. कोवैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन है, जिसे भारत में इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की मंजूरी मिली हुई है.

#WATCH : Prime Minister Narendra Modi took his first dose of the #COVID19 vaccine at AIIMS Delhi today. He was administered Bharat Biotech’s COVAXIN. pic.twitter.com/VqqBYZDTFU

देश में 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू हो गया है. अब 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग और अन्य बीमारियों से पीड़ित 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग वैक्सीन ले सकेंगे. सरकार ने इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं. खास बात यह है कि इस बार सरकारी के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा. निजी अस्पतालों में वैक्सीन के एक डोज की कीमत केंद्र सरकार ने अधिकतम 250 रुपये तय की है. सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन पहले की तरह फ्री रहेगी.

