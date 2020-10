चुनाव और आपदा प्रबंधन की तर्ज पर कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम विकसित किया जाए: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर नागरिक के लिए कोविड-19 वैक्सीन को जल्द उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी करने को कहा है. मोदी ने शनिवार को चुनाव संचालित करने और आपदा प्रबंधन की तर्ज पर वैक्सीन डिलीवरी सिस्टम को विकसित करने का सुझाव दिया है जिसमें सरकार और नागरिक संगठनों के सभी स्तरों को शामिल किया जाए. मोदी ने कोरोना वायरस महामारी की स्थिति और वैक्सीन की डिलीवरी, वितरण और प्रशासन की तैयारी को रिव्यू करने के लिए हुई बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह कहा.

प्रधानमंत्री ने रोजाना मामलों में आई गिरावट और ग्रोथ रेट पर भी ध्यान दिया. इसके साथ ही उन्होंने इस गिरावट पर किसी तरह की लापरवाही बरतने के खिलाफ सावधान किया और महामारी को रोकने के लिए कोशिशों को बनाए रखने को कहा. उन्होंने सोशल डिस्टैंसिंग को जारी रखने और कोविड-19 उपयुक्त बर्ताव को बनाए रखने पर जोर दिया जिसमें मास्क पहनना, नियमित तौर पर हाथ धोना और सैनिटाइजेशन शामिल है. उन्होंने आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए इस पर खास जोर दिया.

बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन, पीएम के प्रधान सचिव, मेंबर (हेल्थ) नीति आयोग, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवायजर, वरिष्ठ वैज्ञानिक, पीएमओ के अधिकारी और कई दूसरे विभागों से अधिकारी भी शामिल हुए. एक बयान में पीएमओ ने कहा कि तीनों वैक्सीन भारत में विकास के एडवांस्ड स्टेज में हैं, जिनमें से दो फेज 2 और एक फेज तीन में हैं.

GST कंपनसेशन: 1.1 लाख करोड़ का कर्ज लेकर राज्यों को देगी सरकार, विपक्ष ने की तारीफ

इसमें आगे कहा गया है कि भारतीय वैज्ञानिक और रिसर्च टीम सहयोग कर रही हैं और पड़ोसी देशों में रिसर्च कैपेसिटी को मजबूत कर रही हैं जिनमें अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, मॉरीशस, नेपाल और श्रीलंका शामिल हैं. इसके अलावा बांग्लादेश, म्यांमार, कतर और भूटान से उनके देश में क्लिनिकल ट्रायल के और आवेदन हैं. वैश्विक समाज को मदद करने के लिए प्रधानमंत्री ने आगे निर्देश दिया कि हमें अपनी कोशिशों को केवल पास के पड़ोस तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि वैक्सीन, दवाईयों और वैक्सीन डिलीवरी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए पूरी दुनिया तक पहुंच बनानी चाहिए.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.