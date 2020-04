PM किसान का लाभ लेने में ये राज्य नंबर-1, आपके राज्य में कितने किसानों को मिल रहा फायदा

PM Kisan Samman Nidhi: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) का एलान पिछले साल पीएउम नरेंद्र मोदी ने किया था. छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए य​ह योजना शुरू की गई और इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर करती है. किसानों को हर साल 3 किस्तों में 6000 रुपये दिए जा रहे हैं. कुछ राज्यों ने तो इस योजना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वहीं कुछ राज्य इसमें पीछे रह गए हैं. फिलहाल 28 अप्रैल 2020 को दोपहर 2 बजे तक इस योजना से 9.48 करोड़ किसान जुड़ चुके हैं. इसमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश है, जहां इस योजना से 2.17 करोड़ किसान जुड़ चुके हैं. वहीं इनमें से 1.42 करोड़ तो ऐसे हैं, जिन्हें चौथी किश्त भी मिल चुकी है. जानते हैं योजना का लाभ लेने में कौन से राज्य आगे हैं.

किसान को 2000-2000 रुपये की तीन किस्तों में यह पैसा दिया जाता है. यह पैसा डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के तहत सीधे किसान के खाते में डाल दिया जाता है. डीबीटी से पैसे ट्रांसफर की प्रक्रिया पारदर्शी रहती है. साथ ही किसान का भी काफी समय बचता है.

उत्तर प्रदेश योजना का सबसे ज्यादा लाभ लेने वाला राज्य है. यहां अबतक पीएम किसान से कुल 2,17,76,351 किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. 2.15 को पहली किस्त, 1.95 करोड़ को दूसरी किस्त, 1.78 करोड़ को तीसरी किस्त और 1.42 करोड़ को तो चौथी किस्त भी मिल चुकी है.

महाराष्ट्र इस योजना का लाभ लेने के मामले में दूसरे नंबर पर है. महाराष्ट्र में अबतक पीएम किसान से कुल 97,20,823 किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. 94.81 लाख को पहली किस्त, 90 लाख को दूसरी किस्त, 72 लाख को तीसरी किस्त और 61 लाख को तो चौथी किस्त भी मिल चुकी है.

राजस्थान इस योजना का लाभ लेने के मामले में तीसरे नंबर पर है. राजस्थान में अबतक पीएम किसान से कुल 63,82,829 किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. 60.86 लाख को पहली किश्त, 54.63 लाख को दूसरी किश्त, 45.73 लाख को तीसरी किश्त और 34.52 लाख को तो चौथी किश्त भी मिल चुकी है.

मध्य प्रदेश इस योजना का लाभ लेने के मामले में चौथे नंबर पर है. मध्य प्रदेश में अबतक पीएम किसान से कुल 63,03,663 किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. हालांकि पहली किश्त के समय किसानों की संख्या करीब 69 लाख थी. दूसरी किश्त के समय संख्या 64 लाख थी. 52.5 लाख को तीसरी किश्त और 37 लाख को तो चौथी किश्त भी मिल चुकी है. यहां पहली किश्त की तुलना में रजिस्ट्रेशन में कमी आई है.

बिहार इस योजना का लाभ लेने के मामले में पांचवें नंबर पर है. बिहार में अबतक पीएम किसान से कुल 62,83,843 किसान अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं. 62.81 लाख को पहली किश्त, 59.78 लाख को दूसरी किश्त, 46.64 लाख को तीसरी किश्त और 31.26 लाख को तो चौथी किश्त भी मिल चुकी है.

गुजरात: 5150103

आंध्र प्रदेश: 5150103

कर्नाटक: 5072526

पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य है, जहां इस योजना को लागू नहीं किया गया. वहीं सिक्क्मि, लक्षद्वीप, गोवा, दमन दीव और चंडीगढ़ जैसे छोटे राज्यों में रजिस्ट्रेशन की संख्या 10 हजार से कम है. दिल्ली में योजना से 14231 हजार किसान जुड़ चुके हैं.

अगर आपने इस योजना को फायदा लेने के लिए आवेदन किया है और अब अपना नाम लाभार्थियों की सूची में देखना चाहते हैं तो आपके लिए सरकार ने अब यह सुविधा ऑनलाइन भी मुहैया करा दी है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2020 की नई सूची को सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर चेक कर सकते हैं. कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लाभ पाने वाले किसानों की सूची आने वाली मई तक जारी कर देगा.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट ऑनलाइन देखने के लिए सरकारी वेबसाइट pmkisan.gov.in पर क्लिक करिए. वेबसाइट खुलने के बाद मेन्यू बार देखें और यहां ‘फार्मर कार्नर’ पर जाएं. ‘लाभार्थी सूची’ के लिंक पर क्लिक करें. अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव विवरण दर्ज करें. इसके बाद आपको Get Report पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी. जिन किसानों को इस योजना का लाभ सरकार की तरफ से दिया गया है उनके भी नाम राज्य/जिलेवार/तहसील/गांव के हिसाब से देखे जा सकते हैं. इसमें सरकार ने सभी लाभार्थियों की पूरी सूची अपलोड कर दी है.

