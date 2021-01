देश के कितने शहरों में तैयार हो रहा मेट्रो रेल नेटवर्क? PM ने मेट्रो प्रोजेक्ट्स पर दी अहम जानकारी

Metro Rail Projects: मेट्रो रेल नेटवर्क शहरी ट्रांसपोर्टेशन का एक प्रमुख साधन बनता जा रहा है. यही वजह है कि देश के अधिकांश प्रमुख शहरों में मेट्रो नेटवर्क का काम चल रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सोमवार को अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज-2 (Ahmedabad Metro Rail Project Phase-II) और सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट (Surat Metro Rail Project) का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया. इस मौके पर खुद प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत के 27 शहरों में 1,000 किलोमीटर से अधिक के मेट्रो रेल नेटवर्क का काम चल रहा है.

पीएम मोदी ने कहा कि एक ऐसा समय था जब हमारे देश में मेट्रो पर आधुनिक सोच और पॉलिसी नहीं थी. यही वजह है कि प्रत्येक शहर में अलग-अलग तरह की मेट्रो है. अहमदाबाद और सूरत के बीच मेट्रो नेटवर्क की शुरुआत से देश के दोनों कारोबारी शहरों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत हेागी. इससे शहरी यातायात सुलभ होगा.

पीएम ने कहा कि 2014 से पहले के 10-12 वर्ष में सिर्फ 225 किमी मेट्रो लाइन ऑपरेशनल हुई थी. वहीं, बीते 6 वर्षों में 450 किमी से ज्यादा मेट्रो नेटवर्क चालू हो चुका है. अहमदाबाद के बाद सूरत गुजरात का दूसरा बड़ा शहर है जो मेट्रो जैसे आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ेगा. सूरत में मेट्रो नेटवर्क एक प्रकार से पूरे शहर के महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र को आपस में कनेक्ट करेगा.

पीएम का कहना है कि आज हम शहरों के ट्रांसपोर्टेशन को एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पर विकसित कर रहे हैं. यानी बस, मेट्रो, रेल सब अपने अपने हिसाब से नहीं दौड़ें, बल्कि एक सामुहिक व्यवस्था के तौर पर काम करें, एक दूसरे के पूरक बनें. आज सूरत आबादी के लिहाज से एक तरफ देश का आठवां बड़ा शहर है, लेकिन दुनिया का चौथा सबसे विकसित होता शहर भी है. दुनिया के हर 10 हीरों में से 9 सूरत में तराशे जाते हैं.

अहमदाबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज- 2 28.25 किमी लंबा है. इसके दो कॉरिडोर हैं. कॉरिडोर- 1 में 22.8 किमी लंबा है और यह मोटेर स्टोडियम से महात्मा मंदिर तक बनेगा. कॉरिडोर-2 5.4 किमी लंबा है यह GNLU से गिफ्ट सिटी तक चलेगा. फेज- 2 की कुल लागत 5,384 करोड़ रुपये है.

सूरत मेट्रो रेल प्रोजेक्ट 40.35 किमी लंबा है. इसमें भी दो कॉरिडोर हैं. इसका कॉरिडोर-1, 21.61 किमी लंबा है जो सरथाना से ड्रीम सिटी को जोड़ेगा. जबकि कॉरिडोर-2, 18.74 किमी लंबा है और यह भेसन से सरोली तक जाएगा. इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 12,020 करोड़ रुपये है.

