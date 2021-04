PM Garib Kalyan Anna Yojna: अगले 2 महीने गरीबों को 5 किलो फ्री अनाज, 80 करोड़ को होगा फायदा

PM Garib Kalyan Anna Yojna: कोरोना महामारी के चलते कई लोगों को रोजगार गंवाना पड़ा. इसके अलावा कई राज्यों में लॉकडाउन व नाईट कर्फ्यू के चलते प्रवासी मजदूरों का पलायन एक बार फिर शुरू हो गया. इन सब हालातों के चलते गरीबों के सामने खाने-पीने की समस्या आ गई है जिसे देखते हुए केंद्र सरकार ने मई और जून 2021 में इन्हें मुफ्त में अनाज उपलब्ध कराने का फैसला किया है. जानकारी के मुताबिक पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को मई और जून दो महीने तक पांच किलो मुफ्त अनाज दिए जाएंगे. इस योजना पर सरकार 26 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी.

Government of India to provide free foodgrains under PM Garib Kalyan Ann Yojana for May & June 2021. 5 kg free food grains to be provided to around 80 crore beneficiaries. Government of India would spend more than Rs 26,000 crore on this initiative: Government of India

कोरोना महामारी के चलते पिछले साल देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था. इसके चलते कामकाज ठप्प हो गया था तो प्रवासी मजदूरों के सामने गांव वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था. इसके अलावा गांवों में भी लोगों के सामने जीविका की समस्या खड़ी हो गई थी. इसे देखते हुए मार्च 2020 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की गई थी.

पिछले साल केंद्र सरकार ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक राशनकार्ड धारकों को अप्रैल, मई और जून के लिए राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों के आधार पर प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं या चावल और प्रति परिवार एक किलो दाल मुफ्त देने का एलान किया था. इस योजना का बाद में 30 नवंबर 2020 तक विस्तार कर दिया गया था. खास बात यह है कि यह जो अनाज दिया जा रहा था, वह राशन कार्ड पर मिलने वाले अनाज के कोटे के अतिरिक्त था.

