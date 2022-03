Petrol-Diesel Taxes: जानिए तेल पर कितना टैक्स चुकाते हैं आप? मोदी सरकार में कितना बढ़ा भार आम लोगों पर

Petrol-Diesel Taxes : आम आदमी पर महंगाई का दबाव बढ़ता जा रहा है. 137 दिनों की राहत के बाद तेल के दाम जो बढ़ना शुरू हुए तो अभी तक इस पर लगाम नहीं लग सकी है.

पिछले आठ वर्षों में डीजल पर ड्यूटी 531 फीसदी यानी 18.34 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर 203 फीसदी यानी 18.70 रुपये बढ़ी है. (File Photo)

मोदी सरकार में कितनी बढ़ी एक्साइज ड्यूटी?

जब 2014 में केंद्र में पहली बार मोदी सरकार बनी तो उस समय पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 9.20 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 3.46 रुपये प्रति लीटर था. पिछले आठ वर्षों में डीजल पर ड्यूटी 531 फीसदी यानी 18.34 रुपये प्रति लीटर और पेट्रोल पर 203 फीसदी यानी 18.70 रुपये बढ़ी है. तेल के भाव में आठ वर्षों में लगातार नहीं बढ़े हैं बल्कि पिछले दो वर्षों में इसमें अधिक तेज उछाल रही है जैसे कि 22 मार्च 2020 को दिल्ली में प्रति लीटर पेट्रोल 69.59 रुपये और डीजल 62.29 रुपये पर था जो अब बढ़कर आज (31 मार्च) क्रमश: 101.81 रुपये लीटर और 93.07 रुपये हो गया है यानी कि इन दो वर्षों में ही पेट्रोल 32.22 रुपये प्रति लीटर और डीजल 30.78 रुपये महंगा हो गया है. Petrol Diesel Price Hike: क्या 22 से 25 रुपये तक बढ़ सकते हैं पेट्रोल-डीज़ल के दाम? रिसर्च एजेंसियां क्यों लगा रही हैं ऐसे अनुमान? राज्यों की क्या है स्थिति

तेल की कीमत में सिर्फ एक्साइज ड्यूटी ही टैक्स का हिस्सा नहीं है बल्कि वैट भी हम चुकाते हैं. पेट्रोलियम प्लानिंग एंड एनालिसिस सेल के आंकड़ों के मुताबिक लक्षद्वीप में पेट्रोल और डीजल पर कोई स्टेट टैक्स नहीं है और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पेट्रोल-डीजल पर 1-1 फीसदी स्टेट टैक्स/वैट है. देश में पेट्रोल पर सबसे अधिक वैट की दर 35.20 फीसदी तेलंगाना में है और डीजल पर भी सबसे अधिक यहीं 27 फीसदी की दर से वैट है. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरल और बिहार में पेट्रोल की खरीदारी पर करीब आधा पैसा टैक्स के रूप में चुकाना होता है. वहीं तीन राज्यों महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्टेट टैक्सेज (वैट, सेस इत्यादि) केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी से भी अधिक है. महाराष्ट्र में पेट्रोल पर मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, अमरावती और औरंगाबाद में पेट्रोल पर प्रति लीटर 26 फीसदी वैट व 10.12 रुपये एडीशनल टैक्स और डीजल पर प्रति लीटर 24 फीसदी वैट व 3 रुपये एडीशनल टैक्स है. इसके अलावा शेष महाराष्ट्र में पेट्रोल पर वैट की दर 25 फीसदी और डीजल पर 21 फीसदी है और एडीशनल टैक्स उतना ही है. उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पेट्रोल पर वैट की दर 19.36 फीसदी है लेकिन इसमें और 14.85 रुपये प्रति लीटर में जो अधिक हो वह चुकाना होगा और डीजल पर टैक्स 17.08 फीसदी या 10.41 रुपये प्रति लीटर में जो अधिक हो. प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने शुरू किया ‘महंगाई मुक्त भारत’ अभियान आम आदमी पर महंगाई की मार को लेकर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस (Congress) ने आज ‘महंगाई मुक्त भारत’ अभियान शुरू किया है और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के नेतृत्व में पार्टी नें विजय चौक पर धरना दिया. राहुल गांधी ने पड़ोसी देशों में तेल के भाव से तुलना कर मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है और लिखा है, “प्रश्न न पूछो ‘फकीर’ से, कैमरा पर बाँटे ज्ञान, जुमलों से भरा झोला लेकर, लूटे हिंदुस्तान.” इसे लेकर योगगुरु बाबा रामदेव से जब सवाल पूछा किया तो वह भड़क उठे और लोगों को अधिक मेहनत करने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि सरकार देश की तरक्की के लिए टैक्स बढ़ा रही है. बता दें कि पिछली यूपीए सरकार में उन्होंने महंगे तेल पर निशाना साधा था और उनका कहना था कि मोदी सरकार में तेल के भाव 40 रुपये तक फिसल जाएंगे. Petrol Rate in Indian Rupees (₹)



Afghanistan: 66.99

Pakistan: 62.38

Sri Lanka: 72.96

Bangladesh: 78.53

Bhutan: 86.28

Nepal: 97.05

India: 101.81



प्रश्न न पूछो ‘फ़क़ीर’ से, कैमरा पर बाँटे ज्ञान।

जुमलों से भरा झोला लेकर, लूटे हिंदुस्तान॥#MehangaiMuktBharat — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 31, 2022

