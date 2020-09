Petrol, Diesel Prices: पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कटौती, फटाफट चेक करें अपने शहर का भाव

Petrol, Diesel Price Today: पेट्रोल और डीजल के मोर्चे पर आज कंज्यूमर्स को फिर राहत मिली है. सरकारी तेल कंपनियां ने आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की है. आज पेट्रोल के दाम 14-16 पैसे प्रति लीटर तक घट गए हैं. वहीं, डीजल के दाम में 19-20 पैसे प्रति लीटर तक की कटौती हुई है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 15 पैसे प्रति लीटर घट कर 81.40 रुपये प्रति लीटर और डीजल 19 पैसे प्रति लीटर घट कर 72.37 रुपये प्रति लीटर पर आ गया. बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमतें नरम पड़ी हैं, जिसके बाद से तेल कंपनियों ने दाम घटाने शुरू किए हैं.

इंटरनेशनल मार्केट में पिछले कुछ दिनों से क्रूड की कीमतें नरम हुई हैं. ब्रेंट क्रूड 40 डॉलर के नीचे आ गया है. डबल्यूटीआई क्रूड भी 36 डॉलर के आस पास आ गया है. एक्सपर्ट का कहना है कि क्रूड की डिमांड में कमी आई है. कई आर्डर होल्ड हुए हैं. इससे क्रूड उत्पादक कंपनियों को डिमांड कमजोर पड़ने का डर सता रहा है. ओपेक देशों की कुछ कंपनियों ने क्रूड पर डिस्काउंट भी देना शुरू कर दिया है. कोविड 19 के बढ़ते मामलों के चलते अनिश्चितता बनी हुई है. एक्सपर्ट मान रहे हैं कि क्रूड एक महीने में 32 डॉलर प्रति बैरल तक सस्ता हो सकता है.

मौजूदा भाव से क्रूड में 20 फीसदी तक गिरावट का अनुमान है. क्रूड के रेश्यो में अगर पेट्रोल और डीजल के दाम में एक चौथाई भी कटौती होती है तो कीमतों में 5 फीसदी की दूट मिल सकती है. इस लिहाज से पेट्रोल और डीजल में 3 रुपये प्रति लीटर तक की कमी आ सकती है.

दिल्ली: पेट्रोल 81.40 रुपये प्रति लीटर, डीजल 72.37 रुपये प्रति लीटर.

मुंबई: पेट्रोल 88.07 रुपये प्रति लीटर, डीजल 78.85 रुपये प्रति लीटर.

कोलकाता: पेट्रोल 82.92 रुपये प्रति लीटर, डीजल 75.87 रुपये प्रति लीटर.

चेन्नई: पेट्रोल 84.44 रुपये प्रति लीटर, डीजल 77.73 रुपये प्रति लीटर.

नोएडा: पेट्रोल 81.84 रुपये प्रति लीटर, डीजल 72.68 रुपये प्रति लीटर.

गुरुग्राम: पेट्रोल 79.57 रुपये प्रति लीटर, डीजल 72.84 रुपये प्रति लीटर.

लखनऊ: पेट्रोल 81.74 रुपये प्रति लीटर, डीजल 72.58 रुपये प्रति लीटर.

पटना: पेट्रोल 83.99 रुपये प्रति लीटर, डीजल 77.70 रुपये प्रति लीटर.

जयपुर: पेट्रोल 88.57 रुपये प्रति लीटर, डीजल 81.32 रुपये प्रति लीटर.

पेट्रोल डीजल के भाव रोजाना बदलते हैं और सुबह 6 बजे अपडेट हो जाते हैं. पेट्रोल डीजल का रोज का रेट आप SMS के जरिए भी जान सकते हैं. इंडियन ऑयल के कस्टमर RSP के साथ शहर का कोड लिखकर 9224992249 नंबर पर और बीपीसीएल उपभोक्ता RSP लिखकर 9223112222 नंबर पर भेज जानकारी हासिल कर सकते हैं. एचपीसीएल उपभोक्ता HPPrice लिखकर 9222201122 नंबर पर भेजकर भाव जान सकते हैं.

