केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी घटाने पर कांग्रेस ने ली चुटकी, कहा- हालिया उपचुनावों के नतीजों के चलते लिया गया फैसला

केंद्र सरकार की ओर एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty) में कटौती के बाद देश के कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल (Petrol-Diesel) के दाम कम हो गए हैं. अब कांग्रेस पार्टी ने सरकार के इस फैसले पर चुटकी ली है. कांग्रेस पार्टी ने आज कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती इसलिए की गई, क्योंकि हालिया उपचुनावों में जनता ने सरकार को आईना दिखाया है. इसके साथ ही पार्टी ने मोदी सरकार से लोगों को राहत देने के लिए उत्पाद शुल्क में और कटौती करने की मांग की. केंद्र ने बुधवार को पेट्रोल में पांच रुपये और डीजल में दस रुपये प्रति लीटर की कमी की थी. इसके बाद, कई राज्यों ने वैट को और कम कर दिया, जिससे ईंधन की कीमतों में और गिरावट आई. राजधानी दिल्ली में गुरुवार को पेट्रोल 6.07 रुपये प्रति लीटर घट कर 103.07 रुपये प्रति लीटर पर बिक रहा है. वहीं डीजल के दाम में 11.75 रुपये की कमी आई है और यह 86.67 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है.

Petrol-Diesel Price Today 4th November : दिवाली धमाका! एक्साइज ड्यूटी घटने के बाद देश के कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल सस्ता, जानें कहां कितना रेट

कांग्रेस ने साधा निशाना

कांग्रेस नेता राजदीप सिंह सुरजेवाला ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, “टैक्सजीवी मोदी सरकार को सबक़ सिखाने के लिए देशवासियों को बधाई. प्रजातंत्र में “वोट की चोट” से भाजपा को सच का आईना दिखा ही दिया. याद करें- मई 2014 में पेट्रोल ₹71.41 व डीजल ₹55.49 था, तब कच्चा तेल 105.71 डॉलर/बैरल था. आज कच्चा तेल $82 बैरल है. 2014 के बराबर क़ीमत कब होगी?”

Diwali Stock Tips : दिवाली पर इन दो शेयरों से कर सकते हैं निवेश की शुरुआत, मजबूत कारोबार देगा बढ़िया रिटर्न

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, “हम एक बार फिर कहते हैं कि सरकार को अब तक जो एक्साइज बढ़ा है, उसे कम करना चाहिए. एक बात अब साफ हो गई है कि महंगाई कम करने के लिए बीजेपी को हराना होगा. राजस्थान, हिमाचल, मध्यप्रदेश, कर्नाटक और दादर और नागर हवेली के लोगों ने उपचुनाव में भाजपा को आईना दिखाया है, इसलिए एक दिन बाद कीमतें कम की गई है.”

महंगाई को लेकर कांग्रेस ही नहीं, सीपीआई-एम (CPI-M) ने भी केंद्र पर निशाना साधा. केरल के वित्त मंत्री के एन बालगोपाल ने कल कहा कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में मामूली कमी लाकर केंद्र सरकार जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहती है, लेकिन यह उपाय कारगर नहीं है.”

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.