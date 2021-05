Petrol-Diesel Price: दिल्ली में पेट्रोल 91 रु तो देश में 102 रु के पार, लगातार चौथे दिन बढ़े तेल के दाम

Petrol-Diesel Prices Today: पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी का सिलसिला नहीं थम रहा है. सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी शुक्रवार को लगातार चौथे दिन तेल की कीमतों में इजाफा किया है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की बढ़ रही कीमतों की वजह से भी तेल कंपनियां कीमतें बढ़ा रही हैं. आज ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल के दामों में 28 से 30 पैसे प्रति लीटर तक तो डीजल के दामों में 30 से 35 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ोतरी की है. इस इजाफे के बाद देश में पेट्रोल के दाम 102 रुपये प्रति लीटर के पार चले गए हैं. वहीं कुछ शहरों में यह 100 रुपये के आस पास बिक रहा है. शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 91.27 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया, वहीं डीजल की बात की जाए तो 81.73 रुपये प्रति लीटर हो गया है.

राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल की कीमत 102.15 रुपये प्रति लीटर है तो वहां 1 लीटर डीजल की कीमत 94.38 रुपये हो गई है. वहीं परभनी में 1 लीटर पेट्रोल अब 99.95 रुपये में बिक रहा है तो वहां डीजल 89.72 रुपये प्रति लीटर है. और भी कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है.

पिछले दो महीनों से चुनावों के चलते रिटेल फ्यूल की कीमतों में शांति चल रही थी, लेकिन अब जब चुनावी नतीजे आ गए हैं, तो तेल के दाम भी बढ़ने लगे हैं. मंगलवार को पेट्रोल में 15 और डीजल में 16 पैसों की बढ़ोतरी हुई थी, वहीं बुधवार को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल में 19 पैसे और डीजल में 21 पैसों की बढ़ोत्तरी की थी. वहीं गुरूवार को पेट्रोल के दामों में 35 से 44 पैसों और डीजल के दामों में 45 से 51 पैसों की बढ़ोतरी की है. आज का भी जोड़ दें तो

4 दिन में हुई बढ़ोत्तरी के बाद पेट्रोल 88 पैसे तक महंगा हो गया. वहीं डीजल की बात की जाए तो यह 1 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया.

देश की तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनी HPCL, BPCL और IOC आप सुबह 6 बजे के बाद पेट्रोल डीज़ल के नए रेट जारी करती है. नए रेट्स के लिए आप वेबसाइट पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं. वहीं, मोबाइल फोन पर SMS के जरिए भी रेट चेक कर सकते है. आप 92249 92249 नंबर पर SMS भेजकर भी पेट्रोल डीजल के भाव के बारे में पता कर सकते हैं. आपको RSP<स्पेस> पेट्रोल पंप डीलर का कोड लिखकर 92249 92249 पर भेजना पड़ेगा. अगर आप दिल्ली में हैं और मैसेज के जरिये पेट्रोल डीजल का भाव जानना चाहते हैं तो आपको RSP 102072 लिखकर 92249 92249 पर भेजना होगा. बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है.

