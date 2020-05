दिल्ली में पेट्रोल-डीजल 7.10 रुपये/ली तक महंगा, केजरीवाल सरकार ने बढ़ाया VAT; चेक करें नया भाव

दिल्ली सरकार ने शराब पर 70 फीसदी ‘विशेष कोरोना शुल्क’ लगाने के बाद पेट्रोल-डीजल पर भी वैट बढ़ा दिया है. इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम 1.67 रुपये प्रति लीटर बढ़ गए हैं. वहीं, डीजल की कीमत में 7.10 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट 27 फीसदी से बढ़ाकर 30 फीसदी कर दिया है. वहीं, डीजल पर वैट 16.75 फीसदी से बढ़ाकर 70 फीसदी कर दिया गया है. दरअसल, कोरोनावायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) को देखते हुए देशभर में 40 दिन से अधिक लॉकडाउन के चलते राज्य सरकारों को राजस्व का भारी नुकसान हुआ है. दिल्ली सरकार को अप्रैल में जहां आमतौर पर 3500 करोड़ का राजस्व मिलता था. वहीं, इस बार अप्रैल में केवल 300 करोड़ का राजस्व ही केजरीवाल सरकार हासिल कर पाई है. इसे देखते हुए दिल्ली सरकार राजस्व बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी है. इसके तहत पहले दिल्ली सरकार ने केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक दुकानें खोलने की इजाजत दी गई. उसके बाद शराब पर अधिकतम खुदरा मूल्य का 70 फीसदी विशेष कोरोना शुल्क लगाया गया है.

दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 71.26 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जोकि पहले 69.59 रुपये प्रति लीटर थी. इसी तरह ​दिल्ली में डीजल के दाम बढ़कर 69.39 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं. जोकि पहले 62.29 रुपये प्रति लीटर थे.

​दिल्ली को छोड़कर अन्य तीन महानगरों मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है. मुंबई में पेट्रोल के दाम 76.31 रुपये, कोलकाता में 73.30 और चेन्नई में 75.54 रुपये प्रति लीटर दर्ज किए गए. इसी तरह, डीजल के दाम मुंबई में 66.21, कोलकाता में 65.62 और चेन्नई में 68.22 रुपये प्रति लीटर दर्ज किए गए.

आप घर बैठे अपने शहर में हर रोज पेट्रोल और डीजल का भाव आसानी से जान सकते हैं. आप अपने मोबाइल फोन से यह पता लगा सकते हैं. इसके लिए आपको कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे. अपने शहर में पेट्रोल और डीजल के रेट का डेली अपडेट जानने के लिए आप अपने मोबाइल पर इंडियन ऑयल यानी IOCL app डाउनलोड कर पता कर सकते हैं.

इसके अलावा कस्टमर मोबाइल पर “पेट्रोल पंप का RSP Dealer Code” लिखकर उसे 92249 92249 पर SMS कर सकते हैं. इसके जवाब में आपको उस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल-डीजल का भाव मामूल हो जाएगा. इसके अलावा, इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाकर भी आप अपने नजदीकी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल के भाव की जानकारी ले सकते हैं.

