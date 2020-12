COVID से संक्रमित लोगों को वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? Bharat Biotech ने दिया जवाब

जो लोग कोविड19 से संक्रमित हैं, उन्हें भी वैक्सीन लेनी चाहिए. यह बात भारत बायोटेक (Bharat Biotech) के चेयरमैन व एमडी (CMD) कृष्णा इला ने कही है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत वैक्सीन के वितरण के लिए लॉजिस्टिक्स के मामले में अच्छी तरह तैयार है. कृष्णा इला उद्योग संगठन सीआईआई द्वारा आयोजित एक वर्चुअल सेशन में बोल रहे थे. यह सेशन ‘सीरो सर्विलांस सिग्नीफिकेंस इन इम्यूनोजेनिसिटी एंड सेफ्टी इन प्री एंड पोस्ट वैक्सिनेशन एरा’ विषय पर था.

भारत बायोटेक के सीएमडी ने कहा कि जो लोग कोरोना से संक्रमित हैं उन्हें वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं, इस सवाल का जवाब है हां. इसकी वजह है कि कोरोना से संक्रमित मरीजों में हो सकता है कि अच्छा टी सेल्स रिस्पॉन्स न हो. भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है. कंपनी ने इसे भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एनआईवी) के सहयोग से देश में ही विकसित किया है. भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी के लिए देश के ड्रग रेगुलेटर DCGI को आवेदन किया है.

PM मोदी 25 दिसंबर को जारी करेंगे पीएम किसान की अगली किस्त, 9 करोड़ किसानों के खाते में एक झटके में पहुंचेंगे पैसे

भारत बायोटेक की कोविड वैक्सीन के ट्रायल्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कंपनी ने पूरे देश में 24 सेंटर्स पर वैक्सीन के कारगर होने के ट्रायल किए. बेहतर तरीके से वैक्सीन की प्रभावशीलता का पता चल सके, इसके लिए टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 शहरों को भी कवर किया गया. भारत में वैक्सीन के वितरण पर कृष्णा इला ने कहा कि इसके लिए देश की तैयारी अच्छी है और इंडियन इम्यूनाइजेशन सिस्टम काफी तेज है. सेशन में बायोकॉन की चेयरपर्सन किरन मजूमदार शॉन ने कहा कि हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आगे चलकर हमारे अंदर महामारी की तैयारी को लेकर सेंस मौजूद रहे. हमें ठोस कोशिशों की जरूरत को समझना होगा.

Get Business News in Hindi, latest India News in Hindi, and other breaking news on share market, investment scheme and much more on Financial Express Hindi. Like us on Facebook, Follow us on Twitter for latest financial news and share market updates.