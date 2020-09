Monsoon Session 2020: चीनी घुसपैठ पर विपक्ष का स्थगन प्रस्ताव, कोरोना और अर्थव्यवस्था को लेकर घरेने की तैयारी

Parliament Monsoon Session Day 1: कोरोना वायरस महामारी के बीच आज से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो गई. संक्रमण के चलते इस बार आधा दिन लोकसभा और आधा दिन राज्यसभा की कार्यवाही होनी है. लोकसभा की कार्यवाही आज सुबह 9 से दोपहर 1 बजे तक होगी, जबकि राज्यसभा की दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक चलेगी. जैसा कि पहले से अनुमान था कि भारत और चीन के बीच टेंशन इस सत्र का सबसे अहम हिस्सा होगा, कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी और के सुरेश ने लोकसभा में पूर्वी लद्दाख में चीनी घुसपैठ को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया है. मॉनसून सत्र में कोरोना वायरस महामारी भी बड़े मुद्दे के रूप में विपक्ष द्वारा उठाया जा सकता है. फिलहाल प्रश्नकाल को सीमित करने को लेकर सदन में शोर शराबा हो रहा है.

सरकार की नजर 23 विधेयकों पर चर्चा और इसे पारित कराने पर है. इसमें 11 ऐसे विधेयक भी हैं जो अध्यादेशों का स्थान लेंगे. वहीं, विपक्षी पार्टियों की कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है. इनमें कोरोना पर सरकार का प्रबंधन, बदहाल इकॉनमी, भारत-चीन सीमा तनाव, बेरोजगारी, जीएसटी में राज्यों की हिस्सेदारी जैसे मुद्दे शामिल हैं. बता दें कि इस बार का मानसून सत्र सिर्फ 18 दिन का होगा और शनिवार और रविवार को भी सदनात्मक कार्यवाही जारी रहेगी. मानसून सत्र 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगा.

मॉनसून सत्र के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर संसद में संदेश दिया. उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि संसद में बैठे सभी सदस्य एकजुट होकर संदेश देंगे कि देश सेना के वीर जवानों के साथ एकजुट होकर खड़ा है. उन्होंने कहा कि आज हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डंटे हुए हैं. मेरा विश्वास है कि यह मजबूत संदेश सभी माननीय सदस्य के माध्यम से ये सदन देगा.

आज पहले दिन पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और एक सांसद के निधन के कारण लोकसभा की संक्षिप्त कार्यवाही होगी. राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव आज होना है, जिसमें एनडीए के हरिवंश और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार मनोज झा के बीच मुकाबला है. कोविड संकट को देखते हुए संसद के तमाम अहम चेहरे इस बार नहीं दिख सकते हैं.

