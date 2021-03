बजट सत्र का दूसरा चरण: वित्त विधेयक, अनुपूरक मांगों को पारित कराना प्रमुख एजेंडा

Budget session Part- 2: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो गया. बजट सत्र के बारे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने सूचना दी कि राज्यसभा सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक चलेगी और लोकसभा की कार्रवाई शाम 4 से 10 बजे तक चलेगी. इस सत्र का समापन 8 अप्रैल को होगा. संसद के बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से शुरू होकर 28 फरवरी को खत्म हुआ था. पहल चरण में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट (Budget 2021) पेश किया था.

बजट सत्र का यह चरण बेहद अहम है, क्योंकि 8 अप्रैल तक चलने वाले इस सत्र के दौरान पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं. इन राज्यों में विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल में चुनाव होने जा रहे हैं. मालूम हो, बजट सत्र के पहले चरण के दौरान लोकसभा ने 99.5 फीसदी प्रोडक्टिविटी देखी गई.

बजट सत्र के दूसरे चरण में सरकार का फोकस वित्त विधेयक और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान की अनेक अनुपूरक मांगों को पारित कराने पर होगा. इसके अलावा, सरकार ने इस कई विधेयकों को भी इस सत्र में पारित कराने के लिए लिस्ट किया है. इनमें पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण विधेयक 2021, राष्ट्रीय वित्त पोषण अवसंरचना और विकास बैंक विधेयक, विद्युत (संशोधन) विधेयक 2021, क्रिप्टो करेंसी एवं आधिकारिक डिजिटल मुद्रा नियमन विधेयक 2021 शामिल हैं.

बजट सत्र का दूसरा चरण ऐसे समय में शुरू हुआ है, जब अगले दो महीनों के दौरान बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुड्डुचेरी में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. ऐसे में इन राज्यों के प्रमुख क्षेत्रीय दलों के कई सीनियर लीडर सदन की बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे. बंगाल के सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने संसद सत्र स्थगित करने कीि मांग की है. टीएमसी के प्रवक्ता और राज्य सभा सांसद डेरोक ओ ब्राउन ने राज्य सभा चेयरमैन को लिखे पत्र में कहा है कि चुनाव के चलते उनकी पार्टी के सांसद संसद सत्र में शामिल नहीं सकते हैं.

