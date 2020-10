LPG सिलेंडर पाने के लिए बताना होगा OTP, अगले 1 नवंबर से लागू हो रहा नियम

OTP norms for LPG cylinder home delivery: आगामी 1 नवंबर से देशभर में एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी के मामले में एक नया नियम लागू होने जा रहा है. अगले महीने से ग्राहकों को एलपीजी सिलेंडर की होम डिलीवरी पाने के लिए वन टाइम पासवर्ड (OTP) बताना पड़ा करेगा. उसके बाद ही उन्हें सिलेंडर मिलेगा. ओटीपी बेस्ड डिलीवरी प्रॉसेस सिक्योरिटी को और मजबूत बनाने के लिए है.

दरअसल, पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए 1 नवंबर से डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (DAC) सिस्टम लागू करने का फैसला किया है. इस कदम का मकसद सिलेंडर की चोरी रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि सिलेंडर सही ग्राहक तक पहुंचे.

DAC सिस्टम के तहत, जब ग्राहक गैस सिलेंडर बुक करेगा तो बुकिंग सफलतापूर्वक हो जाने पर ग्राहक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा. एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी करने आए डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को ग्राहक को वह ओटीपी बताना होगा. इस ओटीपी के बिना सिलेंडर की डिलीवरी पूरी नहीं होगी. अगर ग्राहक का मोबाइल नंबर रजिस्टर/अपडेट नहीं है तो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव इसे रियल टाइम में यानी उसी वक्त अपडेट कर देगा, उसके बाद कोड जनरेट होगा. कमर्शियल सिलेंडरों के मामले में ओटीपी बेस्ड डिलीवरी सिस्टम लागू नहीं होगा.

गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी के लिए DAC प्रक्रिया पहले 100 स्मार्ट शहरों में लागू होगी. इसका पायलट प्रॉजेक्ट जयपुर में चल रहा है. एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी बिना रुकावट जैसे होती रहे, इसके लिए जरूरी है कि ग्राहक DAC प्रक्रिया अमल में आने से पहले मोबाइल नंबर और घर का पता जैसी जरूरी जानकारियां अपडेट/रजिस्टर करा लें.

बता दें कि देश में हर माह की पहली तारीख को एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को रिवाइज किया जाता है. हर माह कीमत बढ़ें या घटें यह जरूरी नहीं है, पुराने रेट को ही अगले माह के लिए भी बढ़ाया जा सकता है. नवंबर में एलपीजी सिलेंडर महंगा होता है या सस्ता या यह मौजूदा रेट पर ही बिकेगा, यह 1 तारीख को ही पता चलेगा

