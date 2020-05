UP में MSME के लिए शुरू हुआ ऑनलाइन लोन फेयर, बांटा जाएगा 2000 करोड़ रु तक का कर्ज

उत्तर प्रदेश में बृहस्पतिवार से MSME सेक्टर के लिए ऑनलाइन लोन फेयर शुरू हो गया. यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फेयर में MSME (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) क्षेत्र से जुड़े लोगों को चेक सौंपे. इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त करता हूं. कल पैकेज घोषित हुआ और आज MSME विभाग राज्य स्तरीय बैंकर कमेटी के साथ संवाद बनाकर 56,754 लाभार्थियों को 2002 करोड़ रुपये का लोन वितरण एक साथ कर रहा है.

कार्यक्रम के तहत लगभग व्यापारियों को 1,600-2,000 करोड़ रुपये का ऋण मिलेगा. इस फेयर का एलान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा MSME के लिए किए गए राहत उपायों की घोषणा किए जाने के बाद किया था.

I express my gratitude towards Prime Minister & Finance Minister for announcing the package and MSME Department for coordinating with state level bankers committee & distributing loans worth Rs 2002 crores in one go to 56,754 beneficiaries: Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath https://t.co/TvkuL7XhUc pic.twitter.com/xrdpOkXx5B

यूपी में MSME सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए तैयारी पहले ही शुरू हो गई थी. अब MSME को इतनी ज्यादा धनराशि का लोन बांटने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है. यूपी के सीएम ने कहा कि 56,754 यूनिट्स को दिया गया यह लोन दो लाख लोगों के लिए रोजगार सुनिश्चित करेगा.

