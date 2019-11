एएनआई के अनुसार भोपाल में एक सब्जी विक्रेता का कहना है कि बारिश से फसल तबाह हो गई है. हम 80 रुपये प्रति किलो प्याज बेच रहे हैं और जल्द ही भाव 120 रुपये प्रति किलो तक जा सकते हैं.

Bhopal: Prices of onions have soared high in the market, a vegetable vendor (pic 4) says,”There is supply crunch of vegetable as rains have destroyed crops. We are selling onions at Rs 80. Price of onions is expected to go up to Rs 120.” #MadhyaPradesh pic.twitter.com/7CEWPA5r56

उधर, प्याज की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार अब ज्यादा सतर्क हो गई है. बुधवार को उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने आश्वस्त किया कि आने वाले दिनों में दाम कम होंगे. पासवान का कहना है कि डिमांड बढ़ने और सप्लाई कम होने से कीमतों में जोरदार तेजी आई है.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक , एक अक्टूबर को प्याज का भाव 55 रुपये किलो था. महाराष्ट्र जैसे प्याज उत्पादक राज्यों में भारी बारिश के बाद इस सब्जी की आपूर्ति पर असर पड़ा है. इससे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्याज की कीमतें आसमान छू रही हैं. आकंड़ों के मुताबिक, प्याज की कीमतों में पिछले साल की तुलना में करीब तीन गुना वृद्धि हुई है. नवंबर 2018 में खुदरा बाजार में प्याज का भाव 30-35 रुपये किलो था.

दिल्ली ही नहीं बल्कि देशभर के अन्य क्षेत्रों में भी प्याज की कीमतें बहुत अधिक हैं. हालांकि, दिल्ली में प्याज “राजनीतिक रूप से संवेदनशील” वस्तु रही है. उपभोक्ता मामले के मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने को बताया, “आने वाले दिनों में प्याज के दाम में नरमी आ सकती है क्योंकि महाराष्ट्र, राजस्थान और कर्नाटक में नई फसल की आवक शुरू हो गई है. हालांकि, बेमौसम बारिश की वजह से इन्हें उपभोक्ता क्षेत्रों तक लाने में दिक्कत हो रही है.”

सहकारी संस्था नेफेड के बफर स्टॉक से आपूर्ति करने से दिल्ली में प्याज की उपलब्धता सुधर रही है. अधिकारी ने कहा कि मदर डेयरी दिल्ली-एनसीआर में 400 से अधिक सफल बिक्री केन्द्रों के माध्यम से बफर स्टॉक से 24.90 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्याज बेच रही है. हालांकि, कुछ केंद्रों पर प्याज का स्टॉक खत्म हो गया है और ग्राहकों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है.

इस बीच, केंद्र सरकार ने अफगानिस्तान, मिस्त्र, तुर्की और ईरान से प्याज के निजी आयात की सुविधा देने का फैसला किया है. अधिकारी ने कहा कि निजी व्यापारियों ने सरकार को बताया कि आयातित प्याज के 80 कंटेनर भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच चुके हैं और 100 कंटेनरों को समुद्री मार्ग से भारत भेजा जा सकता है.

वहीं, दो अंतर-मंत्रालयीय टीमों को 6-7 नवंबर को कर्नाटक और राजस्थान में भेजा जाएगा ताकि प्याज की आपूर्ति का जायजा लिया जा सके तथा दिल्ली-एनसीआर सहित उपभोगकर्ता क्षेत्रों में आपूर्ति को प्रोत्साहित किया जा सके. दिल्ली सरकार को कर्नाटक और राजस्थान जाने वाले अधिकारियों की अंतर-मंत्रालयी टीम के साथ जाने की भी सलाह दी गई है.

Input: PTI

