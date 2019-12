प्याज का महासंकट: 20-25 रु/ किलो तक आ सकती हैं प्याज की कीमतें, बाजार में जल्द आएगी नई फसल

Onion Prices Set To Cheaper: देशभर में आसमान पर पहुंच गईं प्याज की कीमतों में जल्द कमी आ सकती है. ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार प्याज की नई फसल अगले महीने के मिड तक बाजार में आने वाली है, जिससे आने वाले दिनों प्याज की कीमतें 20 से 25 रुपये प्रति किलो तक के भाव पर आ सकती हैं. बता दें कि पूरे देश में प्याज की कीमतें आम आदमी के जमकर आंसू निकाल रही हैं. अभी भी देश के कई इलाकों में प्याज 150 रुपये प्रति किलो के भाव बिक रहा है. पिछले दिनों यह 200 रुपये तक महंगा हो गया था.

रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने से बाजार में प्याज की नई फसलों की आवक शुरू होने वाली है. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी के डायरेक्टर जयदत्ता सीताराम के अनुसार अगने महीने के मिड तक प्याज 20 से 25 रुपये प्रति किलो तक सस्ता हो सकता है. यह मौजूदा औसत भाव से 80 फीसदी तक कम है. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी महाराष्ट्र के लासलगांव स्थित फार्म कमोडिटीज के लिए स्टेट रन होलसेल मार्केट है. बता दें कि कुछ कुछ सप्ताह में प्याज की कीमत बढ़कर 200 रुपये किलो से ऊपर तक पहुंच चुकी है.

रिपोर्ट के अनुसार प्याज की नई आवक से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाले देश के आम लोगों को बड़ी राहत होगी. प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी की वजह से न सिर्फ महंगाई में इजाफा हुआ है, बल्कि प्याज चोरी की भी घटनाएं सामने आई हैं. बता दें कि प्याज भारत जैसे देश में किचन का प्रमुख आइटम है और ज्यादा व्यंजन के इनग्रेडिएंट में शामिल है. प्याज की बढ़ती कीमतें भारत की व्यवस्था पर बड़ा असर डालती हैं. हालत यह है कि अर्थशास्त्री आरबीआई द्वारा रेट कट के लिए प्याज की कीमतों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं.

