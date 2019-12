Onion Prices: प्याज की कीमतें 150 से 180 रुपये/किलो तक पहुंची, आपके शहर में कितना है भाव?

Onion Latest Price In Metro Cities: पहले प्याज काटते समय लोगों की आंखों से आंसू निकलते थे, अब प्याज खरीदते वक्त ही आंखों में आंसू आ जा रहे हैं. प्याज की खुदरा कीमतें देश के कई शहरों में 150 से 180 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई हैं. अलग अलग जगहों से आ रही रिपोर्ट के अनुसार पोर्ट ब्लेयर में प्याज 140 रुपये प्रति किलो तो तमिलनाडु के कुछ शहरों में 180 रुपये प्रति किलो तक महंगा हो गया है. देश के दूसरे हिस्सों में भी यह 100 रुपये से 150 रुपये प्रति किलो के अनुसार किलो से पार जाकर 140 रुपये किलो तक पहुंच गई हैं.

अलग अलग शहरों से प्याज की कीमतों की जानकारी उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आधिकारिक आंकड़ों से सामने आ रही है. बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों से प्याज की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं. इसकी बड़ी वजह महाराष्ट्र समेत अन्य प्याज उत्पादक राज्यों में बेमौसम बारिश के बाद खरीफ की फसल का उत्पादन घटना है.

मंत्रालय के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली में प्याज की कीमत 100 रुपये किलो रही, जबकि मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में इसके भाव 120 रुपये किलो तक पहुंच गए. आंकड़ों के अनुसार अधिकतर शहरों में प्याज का औसत भाव 110 रुपये किलो है. गोवा की राजधानी पणजी में प्याज 165 रुपये प्रति किलो हो गया है. सभी प्रमुख शहरों में प्याज की औसत कीमत की बात करें तो 25 नवंबर को प्याज का भाव 60 रुपये किलो, 30 नवंबर को 75 रुपये किलो, जबकि 5 दिसंबर को यह 100 रुपये प्रति किलो पहुंच गया.

कीमतों पर लगाम लगाने और देश में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के लिए सरकार ने 21,000 टन प्याज आयात का ठेका दिया है. यह ठेका सरकारी कंपनी एमएमटीसी को दिया गया है और आयातित प्याज की खेप जनवरी के मध्य तक आने की उम्मीद है. इसके अलावा सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है. व्यापारियों के प्याज भंडारण की सीमा तय कर दी है. साथ ही अपने बफर स्टॉक से कम कीमतों पर आपूर्ति भी शुरू की है. व्यापारियों और विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक जनवरी में नयी फसल का माल बाजार में आना शुरू नहीं होता तब तक प्याज के दाम सिर पर चढ़े रह सकते हैं.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्याज की आसमान छूती कीमतों के बारे में चर्चा करने के लिये केंद्रीय मंत्रियों तथा शीर्ष अधिकारियों के साथ गुरूवार को बैठक की.उन्होंने कीमतों को काबू करने के लिये आयात के जरिये प्याज की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की. बैठक में रेल मंत्री पीयूष गोयल और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भाग लिया. खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान स्वास्थ्य कारणों से बैठक में शामिल नहीं हो सके. बताया गया कि एमएमटीसी ने मिस्र और तुर्की से 21 हजार टन प्याज मंगाने के ठेके दिये हैं.

