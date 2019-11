टमाटर-प्याज ने बिगाड़ा किचन का बजट, 70 रुपये/किलो तक पहुंचे भाव; जानिए क्या है वजह

Onion and tomato price in Delhi-NCR: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में टमाटर और प्याज के भाव कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी कि आम लोगों के किचन का बजट गड़बड़ा रहा है. प्याज और टमाटर की कीमतें 60-70 रुपये प्रति किलो के स्तर पर है. यह आलम तब है जब सरकार की ओर से दाम को काबू में करने के कई उपाय किए गए हैं.

कारो​बारी आंकड़ों के अनुसार, किचन की ये दो प्रमुख सब्जियां गुणवत्ता और जगह के अनुसार 70 रुपये प्रति किलो तक बिक रही हैं.

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के ट्रेड आंकड़ों में भी राजधानी राजधानी क्षेत्र में प्याज की खुदरा कीमत 55 रुपये प्रति किलो और टमाटर की 53 रुपये प्रति किलो है.

यह भाव पिछले एक महीने उच्च स्तर पर बने हुए हैं जबकि सरकार ने राजधानी दिल्ली में सरकारी इकाइयों मदर डेयरी के सफल आउटलेट, कोआपरेटिव नाफेड और एनसीसीएफ के ज रिए सप्लाई बढ़ाने के कई कदम उठाए हैं.

उपभोक्ताओं को बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए सफल अपने 400 आउटलेट के जरिए प्याज 23.90 रुपये प्रति किलो और टमाटर 50 रुपये प्रति किलो पर बेच रही है. यह प्याज सरकार के बफर स्टॉक से उपलब्ध कराया जा रहा है.

प्याज और टमाटर की कीमतों में तेजी की सबसे बड़ी वजह महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे मुख्य उत्पादक राज्यों भारी बारिश और बाढ़ की वजह से सप्लाई बाधित होना है.

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि खरीफ की फसल आने पर इन दोनों ही कमोडिटी (प्याज और टमाटर) की कीमतें आने वाले दिनों में नीचे आ सकती हैं. उनका कहना है कि देश के उत्तरी राज्यों में सप्लाई प्रभावित हुई है. अगले 10 दिनों में हालात बेहतर होने की उम्मीद है. कीमतों में कुछ नरमी दिखाई देगी.

अधिकारी के अनुसार, प्याज और टमाटर की कीमतें नीचे आना शुरू हो गई थीं लेकिन उत्पादक राज्यों में अचानक बारिश से सप्लाई बाधित हो गई और इससे खुदरा कीमतों पर दबाव बढ़ गया.

